Vacanze al Museo di Storia con il campus invernale

L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 6 agli 11 anni, ancora pochi posti disponibili. Il Museo sarà chiuso al pubblico dal 23 al 26 dicembre per igienizzazione preventiva dei locali

Anche quest’anno durante le vacanze scolastiche di Natale, torna il Campus “S-PASSO AL MUSEO”, organizzato dal Museo di Storia Naturale di Livorno in collaborazione con la cooperativa Itinera. Il campus sarà aperto la mattina, dal 27 al 30 dicembre e dal 3 al 5 gennaio, dal lunedì al venerdì, con attività ludico-didattiche rivolte ai bambini dai 6 agli 11 anni. Uno staff di operatori esperti preparerà per tutti i partecipanti appassionanti attività pratiche ispirate a diverse discipline, dalla zoologia all’archeologia, alla geologia, all’arte e alla creatività, alla lettura animata. Ogni mattina, inoltre, si svolgeranno due laboratori a tema a carattere scientifico e creativo.

Il Campus “S-PASSO AL MUSEO” è promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con Unicoop Firenze ed Unicoop Tirreno nell’ambito di un programma regionale che coinvolge oltre alla nostra città molti musei artistici e scientifici della Toscana. Per maggiori informazioni, nonché verificare la disponibilità dei posti, chiamare la Segreteria del museo al numero 0586/266711, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.00, oppure scrivere una mail a: [email protected] Per partecipare occorre compilare il modulo di iscrizione on line al seguente link https://bit.ly/campusnat2021 e sottoscrivere il regolamento.

Per consentire la completa igienizzazione di tutti i locali della struttura museale, in vista dell’apertura del Campus, il Museo sarà chiuso al pubblico dal 23 al 26 dicembre.