Valle Benedetta, sabato il concerto del maestro Signorini per la festa di San Giovanni Gualberto

Alle 21.15 nella chiesa di Valle Benedetta il celebre fisarmonicista eseguirà il concerto "Getta la spada e concedi il perdono". L'ingresso è libero. Prima dell'esibizione, alle 20.30, la "Cordata per la pace"

Una serata di musica e spiritualità per celebrare San Giovanni Gualberto. Nell’ambito della festa dedicata al santo patrono, domani sera, sabato 10 luglio, la Chiesa di Valle Benedetta ospiterà un concerto del maestro Massimo Signorini, tra i più apprezzati fisarmonicisti italiani.

L’appuntamento è fissato per le 21.15 con il concerto dal titolo “Getta la spada e concedi il perdono”, un percorso musicale ispirato alla figura del santo. Signorini, professore di fisarmonica al Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino e fondatore dell’Associazione Accademia degli Avvalorati di Livorno, proporrà un repertorio che spazia da Giulio Caccini a William Byrd, da Johannes Pachelbel a Palmira Orso, fino a Pietro Mascagni.

Del grande compositore livornese saranno eseguiti alcuni dei suoi brani più celebri: il Notturno-Barcarola dal Silvano, il Sogno dal Guglielmo Ratcliff, l’Intermezzo della Cavalleria Rusticana e quello de L’Amico Fritz.

L’ingresso è gratuito. Il concerto sarà preceduto, alle 20.30, dalla “Cordata per la pace”, che partirà dalla fontana di Valle Benedetta per raggiungere la chiesa, dove prenderà il via l’esibizione musicale.

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