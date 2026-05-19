Valter Manunza presenta il suo libro

In equilibrio sulla linea azzurra è un romanzo tra memoria e riscatto in un intenso viaggio tra sport, identità e trasformazione interiore. L’incontro verrà moderato dai giornalisti Giulia Bellaveglia e Fabrizio Pucci

Sabato 23 maggio alle ore 18.30, negli spazi di Opus Lab Spazio Creativo & Salus Bistrot (corso Amedeo, 101), avrà luogo la presentazione del libro “In equilibrio sulla linea azzurra” di Valter Manunza per Arkadia Editore. Il romanzo racconta la vicenda di Damiano Fortuna, la cui infanzia è segnata da un ricordo doloroso e da rapporti familiari complessi. In età adulta, mentre si prepara per la maratona di New York, il passato riemerge trasformando quell’esperienza in un intenso viaggio interiore. Tra ambizione, desiderio di riscatto e relazioni difficili, il protagonista affronta il proprio vissuto nel tentativo di dare forma a un futuro ancora incerto. Manunza, livornese classe 1964, coltiva da sempre una forte passione per lo sport e ha trovato nella maratona un importante canale espressivo. Interessato anche ad arte, musica, teatro e letteratura, utilizza la scrittura per dare voce alle proprie emozioni. Autore attento ai temi dell’identità, della memoria e del cambiamento, costruisce una narrazione che intreccia dimensione sportiva e introspezione psicologica, offrendo al lettore una storia di crescita e resilienza. L’incontro, moderato dai giornalisti Giulia Bellaveglia e Fabrizio Pucci, sarà arricchito dalle letture di alcune parti del testo a cura di Riccardo De Francesca. Al termine della presentazione sarà possibile acquistare il libro e incontrare l’autore per il firmacopie.

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