Velia in mostra alla Torre Capitolare di Portovenere

Le ceramiche colorate abbinate ai legni del mare di Velia Badalassi, artista livornese presente ormai da anni ad Effetto Venezia e ad altri eventi di Livorno, saranno in mostra alla Torre Capitolare di Portovenere. La mostra ad ingresso libero aprirà le porte la mattina di sabato 22 febbraio per chiudersi la sera della domenica 23 febbraio per un inizio 2025 all’insegna dell’arte e del vivere il mare dentro e fuori casa.

Condividi:

Riproduzione riservata ©