Venerdì 6 gennaio a Porta a Mare arriva la… befana

Dalle 15 la vecchietta più arzilla del mondo costruirà un villaggio con tante postazioni gioco e regalerà tanti chicchi a tutti i bambini. Iniziativa gratuita. Aspettando l’arrivo della Befana sarà possibile assistere all’esibizione di alcuni studenti della JohnnyGuitar School

Venerdì 6 gennaio non potete non venire a Porta a Mare… vi aspetta la vecchietta più

arzilla del mondo. Quest’anno la Signora Befana porterà tutti i suoi collaboratori per aiutarla a costruire il suo villaggio dove saranno allestite tante postazioni gioco come “Il tiro al bersaglio”, sculture di palloncini, “Il lancio degli anelli” e il famoso “Quidditch” del film Herry Potter in versione Befana. I più piccoli potranno inoltre cimentarsi come pasticceri nel laboratorio dei Befanotti per la creazione dei buonissimi biscotti della Befana…

E poi ci sarà Lei la “Signora dalle calze rotte” che regalerà tanti chicchi a tutti i bambini. Non vi resta che venire a vedere cosa vi ha portato la Befana: caramelle o carbone?? Aspettando l’arrivo della Befana sarà possibile assistere all’esibizione di alcuni studenti della JohnnyGuitar School. I giovani musicisti accompagnati dal loro insegnante Giovanni Baldeschi eseguiranno alcuni brani di musica leggera, rock, pop e classica per soddisfare tutti i gusti musicali. Vi aspettiamo! Si ricorda che tutte le iniziative sono gratuite ed offerte dalle attività commerciali dell’area Porta a Mare.

