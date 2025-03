Venerdì 8 marzo alla Libreria Libri l’iniziativa Libere con i libri

Venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, le Donne Democratiche di Livorno organizzano un’iniziativa di condivisione “Libere con i libri – Letture per l’educazione di genere ed al rispetto“. Ospiti della Libreria “Libri”, in via Garibaldi 8, l’iniziativa avrà inizio alle ore 16:30. L’incontro sarà un’opportunità per approfondire il tema dell’educazione di genere attraverso letture e riflessioni. Verranno esplorati i temi legati alla costruzione di relazioni paritarie, la storia della legislazione promossa dalle donne e la conoscenza degli albi illustrati dedicati alla parità e al rispetto per bambine e bambini. L’educazione di genere è uno strumento fondamentale per promuovere il rispetto e prevenire la violenza. Attraverso la comprensione degli stereotipi di genere, è possibile riconoscere e superare pregiudizi radicati, favorendo relazioni più equilibrate e inclusive. Educare al rispetto fin dall’infanzia significa costruire una società più giusta, dove le differenze non siano motivo di discriminazione, ma una risorsa per la crescita collettiva. “Invitiamo tutte e tutti a partecipare per conoscere, riflettere e condividere insieme un momento di confronto e crescita su un tema fondamentale per il nostro presente e futuro. Nella stessa Giornata internazionale dei diritti delle donne condivideremo un nostro documento ‘8 marzo: La parità inizia con l’impegno di tutte e tutti’ che sarà reperibile anche sul nostro profilo Facebook: @DonnedemLivorno. Racconta del percorso culturale che stiamo realizzando insieme.Per iscriversi gratuitamente alla Conferenza Donne DEM: https://bit.ly/2025_AdesioneDonneDEM Per informazioni: [email protected]”.

