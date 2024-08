Venerdì 9 agosto partita del cuore per la Lilt all’Armando Picchi

In campo vedremo medici, infermieri, amministrativi e tecnici uniti per sostenere la Lilt, parteciperanno anche i veterani per lo sport

Venerdì 9 agosto alle 19,30 si svolgerà allo stadio Armando Picchi il torneo benefico a favore della Lilt, Lega Italiana Lotta ai Tumori. In campo vedremo medici, infermieri, amministrativi e tecnici uniti per sostenere la Lilt, parteciperanno anche i veterani per lo sport. Artisti vari porteranno un tocco di magia alla serata. La Nuova Arlecchino Livorno For Special sarà presente con la loro energia. Una serata di calcio e cuore a cui non mancare.

Condividi:

Riproduzione riservata ©