Venerdì ai 4 Mori “Musica per un giardino Alzheimer Friendly”

Il ricavato del concerto sarà interamente devoluto a sostenere la realizzazione di un progetto a favore di concittadini in condizione di fragilità: un giardino pubblico “Alzheimer Friendly” a beneficio anche dagli ospiti del nuovo Centro diurno Alzheimer “Svs al Porto”

In occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer, Svs Pubblica Assistenza, in collaborazione con il Teatro 4 Mori, invitano i cittadini ad una serata musicale a scopo benefico. L’Ensemble composto dalla Fanfara dell’Accademia Navale e gli Allievi del Conservatorio Musicale P. Mascagni, diretto dal maestro Franco Impalà, si esibirà in un repertorio di brani Jazz, colonne sonore di film, musica pop e latina nonché inni della tradizione della Marina Militare.

Il ricavato del concerto sarà interamente devoluto a sostenere la realizzazione di un progetto a favore di concittadini in condizione di fragilità: un giardino pubblico “Alzheimer Friendly” a beneficio anche dagli ospiti del nuovo Centro diurno Alzheimer “Svs al Porto”.

In piazza Italo Piccini (davanti al Palazzo dei Portuali), in quella che attualmente è una zona di passaggio, poco adatta alla permanenza e alla fruizione da parte della popolazione, il progetto prevede la realizzazione di uno spazio verde completamente rinnovato e aperto a tutti, ma opportunamente allestito perché diventi una ulteriore risorsa terapeutica per le persone affette da Alzheimer.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla realizzazione del “Giardino pubblico Alzheimer Friendly”. Un gesto concreto per la giornata mondiale dell’Alzheimer.

Condividi:

Riproduzione riservata ©