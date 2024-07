Venerdì e sabato doppio appuntamento per Miss Livorno

Doppio appuntamento questa settimana con la 34a edizione di Miss Livorno. Dopo i primi verdetti emersi dalle selezioni alla Pasticceria Gonnelli di Piazza Attias e dal primo evento di moda e spettacolo a Fonti del Corallo di venerdi scorso, sarà ancora una volta il palco allestito nella hall del centro commerciale di Porta a Terra ad ospitare un nuovo happening connesso alla Miss labronica, manifestazione-show che fino all’8 agosto (data della finale alla Terrazza Mascagni) animerà l’estate con selezioni, casting, provini fotografici, spot video e tappe in cui ci sarà spettacolo a tutto campo (corpi di ballo, cantanti, cabarettisti, esibizioni sportive). A Fonti del Corallo una ventina di candidate reginette sbarcheranno venerdi 26 pomeriggio (inizio alle 17) cimentandosi, alcune per la prima volta, nell’arte del presentarsi in passerella: sfileranno per noti brand nazionali ed internazionali di abbigliamento, grandi marche di accessori e di tutto quanto ruota intorno all’universo femminile, con la partecipazione degli operatori del centro. Le loro uscite moda saranno intervallate da spazi musicali, da coreografie curate dalla scuola Livorno Danza maestra Filippi (di ritorno vittoriosa dai campionati italiani di Rimini) e da giochi con il pubblico curati dal presentatore-animatore Alby. La Miss Fonti del Corallo 2024 verrà decretata sia dalle valutazioni di una giuria tecnica, sia da tutti coloro che vorranno esprimere le proprie preferenze fino al 6 agosto (2 giorni prima della finale): sarà sufficiente accedere da lunedi sera alla pagina FB di Fonti del Corallo e votare la propria Miss preferita. Tutte le ragazze che hanno sfilato il 19 e 26 luglio alle Fonti avranno dunque la possibilità di divenire la Miss Fonti del Corallo 2024, ma soltanto la sera dell’8 agosto sarà possibile conoscere la più votata, nella suggestiva cornice della Terrazza Mascagni. Una vincitrice di “tappa”, venerdi pomeriggio, sarà comunque eletta: sarà questa la seconda “Miss Shopping 2024”, quella più votata dalla giuria tecnica, che potrà ricevere la fascia della selezione e buoni acquisto offerti dagli operatori del centro commerciale.

Dopo questo secondo appuntamento a Fonti del Corallo, il tour di Miss Livorno 2024 proseguirà sabato sera (inizio alle 21,30) al DOLLINO in piazza Grande. Cosa succederà in questo nuovo appuntamento con le Miss livornesi? Le bimbe di “scoglio” sfileranno dapprima in abito da sera, quindi con il costume ufficiale del concorso. Tra un’uscita e l’altra ci saranno gli spazi danza della scuola Starlight Dance Studio, parentesi musicali con giovani cantanti e lo spettacolo curato dagli atleti dello Zen Club di via Pera. Al termine della serata saranno premiate 5 Miss, tra le quali la Miss Il Dollino in Piazza 2024. Per info e prenotazioni chiamare il 353/3936648.

