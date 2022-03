Venerdì Follie d’Operetta con la Compagnia Lirica Livornese

Nella splendida cornice del teatro dei Concordi di Campiglia Marittima venerdì 1° aprile alle ore 21.15 il Teatro dell’Aglio in collaborazione con la Compagnia Lirica Livornese presenterà un originale Galà- Concerto dal titolo Follie d’Operetta ovvero tra valzer e operette nell’epoca della Belle Époque. Sarà un’antologia di arie, duetti tratte dalle più celebri operette di tutti i tempi. Infatti torneremo per una sera ai fasti della “Belle Époque ”, quell’epoca di spensieratezza e ricchezza che sta a cavallo tra la fine dell’ottocento e i primi anni dieci del novecento dove su tutti i palcoscenici d’Europa imperava l’Operetta, genere di spettacolo sorto in Francia verso la metà del 1800 e sviluppatosi in Austria verso la fine del 1800, che fonde musica, prosa, danza e comicità. Nata per farci sorridere, le sue semplici storie si svolgono a tempo di valzer o di fox, sullo scenario di facili regni, facili amori, violini, principesse e fiumi di champagne.

Parteciperanno allo spettacolo il comico di fama nazionale Matteo Micheli, il tenore Massimo Gentili, la simpatica e frizzante soubrette Paola Pacelli, il brillante Franco Bocci e vedrà la partecipazione straordinaria della regina dell’Operetta COSETTA GIGLI artista poliedrica per molti anni protagonista di importanti allestimenti di operetta e finalista alla trasmissione televisiva The Voice Senior di Rai 1. La direzione musicale al pianoforte sarà di Stefania Casu. Posto unico euro 12 ( ridotto euro 10). Prevendita su TicketOne.it oppure prenotazioni al numero 3755615955 [email protected]