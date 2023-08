Venerdì Lido Party ai Bagni Lido, la festa per bambini e bambine

"Ringraziamo i nostri sponsor per la collaborazione e per averci dato una mano nell'organizzare una bella stagione" commenta Nicola Ganni

Venerdì 25 agosto Lido Party ai Bagni Lido, festa di tutti i bambini e le bambine dello stabilimento che riceveranno gadget da tutti gli sponsor dei Bagni Lido. I bambini verranno chiamati sul palco per gruppi di età per ricevere il gadget e scattare una foto ricordo. La festa inizierà alle ore 21. Per coloro che vorranno accedere esternamente il biglietto serale sarà di 3 €. Inoltre sabato 26 e domenica 27 agosto, dalle 16.30 alle 18.30, ultimo weekend di animazione. “Ringraziamo i nostri sponsor per la collaborazione e per averci dato una mano nell’organizzare una bella stagione” commenta Nicola Ganni.

Condividi: