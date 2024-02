Venerdì parte dal The Cage l’Humanize club tour 2024 di Appino

Apertura porte alle 22, inizio concerto alle 22,30. Biglietti disponibili su TicketOne e TicketSms a partire da 25 euro più i diritti di prevendita. A seguire dj-set a cura di Robetta Party: biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa

Parte da Livorno l’Humanize club tour 2024 di Appino, con il The Cage ad ospitare la data zero della nuova tournée con cui il cantautore pisano porterà il nuovo disco solista in giro per lo stivale (sono disponibili gli ultimi biglietti). Non mancheranno, ovviamente, incursioni nei brani più conosciuti e amati dal pubblico. Il tour toccherà tutte le più importanti città italiane, nonché le isole, e ha già registrato diversi sold-out.

Cantante, chitarrista e penna degli Zen Circus, Appino è tornato con un ambizioso progetto solista a otto anni da Il grande raccordo animale (2015) e a dieci da Il testamento (2013), l’album che aveva vinto la Targa Tenco come migliore opera prima: Humanize, questo il titolo del nuovo lavoro, è uscito lo scorso 17 novembre per Woodworm (distribuzioni Universal Music Italia, edizioni BMG), con testi di Appino e musiche di Appino e Fabrizio Pagni, tastierista degli Zen Circus. L’opera è un progetto artistico a 360 gradi racchiuso dentro a un concept album con cui l’artista cerca di scandagliare il significato dell’espressione “essere umani”, che poi è anche il nome di una specifica funzione dei software di produzione musicale: il riferimento, infatti, è allo sforzo della macchina di sbagliare, così come sbagliano gli uomini, simulando un errore constante nel tentativo di evadere la fredda precisione del digitale e creare qualcosa che sia il più simile possibile al prodotto imperfetto di un uomo. Oltre un’ora di musica senza soluzione di continuità, suddivisa in 14 canzoni e 9 #hmnz (humanizer) in cui Appino fa spazio agli altri e lascia il posto a veri e propri comizi di umanità che sono frammenti di opinioni, sensazioni, emozioni e sentimenti narrati da centinaia di voci differenti. Per realizzarli l’artista ha girato il paese insieme Davide Barbafiera, soundscape designer, musicista e attore, per raccogliere la voce dalle carceri, dai centri diurni, dalle scuole e farne un racconto corale profondo e ricco di sfumature. Il risultato è un viaggio che attraversa elettronica, folk, prog e psichedelia, canzone d’autore e ambient, jazz, rap e trap e che, sfidando la frenesia della discografia contemporanea, ci regala un’occasione per riflettere sulla nostra condizione di esseri umani (che sono anche) nativi digitali. Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili su TicketOne e TicketSms a partire da 25 euro più i diritti di prevendita. A seguire dj-set a cura di Robetta Party: biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

