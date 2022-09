Venerdì torna Fulvio Pacitto con lo StornellaStorie

Venerdì 2 settembre alle 21 torna a grande richiesta l’originale giro in battello nei fossi medicei. Sarà un percorso fra storia e storie, tra stornelli, aneddoti e tradizioni, per un’immersione totale nella vera Livorno.

Con a bordo il grande 𝗙𝘂𝗹𝘃𝗶𝗼 𝗣𝗮𝗰𝗶𝘁𝘁𝗼, ultimo maestro d’ascia della città, cantore, stornellatore e narratore di una Livorno oramai scomparsa che si alternerà con la nostra guida 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗮 𝗦𝗼𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼 che racconterà le curiosità, i segreti del Pentagono del Buontalenti e della storia Labronica.

Un tour guidato in battello? Uno spettacolo galleggiante? Semplicemente 𝗦𝗧𝗢𝗥𝗡𝗘𝗟𝗟𝗔𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗘.

Storia cultura e tradizione vernacolare si uniscono per riscoprire il vero spirito labronico.

𝗢𝗥𝗔𝗥𝗜𝗢:

Inizio 21.00 – fine 22.00

APPUNTAMENTO 15 minuti prima dell’orario di inizio

𝗗𝘂𝗿𝗮𝘁𝗮: 1 ora

𝗖𝗼𝘀𝘁𝗼:€15 adulti

€8 da 6 a 12 anni

𝗔𝗽𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼: di fronte all’Istituto Nautico, Piazza la Giovine Italia, 1

𝗣𝗥𝗘𝗡𝗢𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗢𝗕𝗕𝗟𝗜𝗚𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔:Tramite MESSAGGIO WHATSAPP al 3490057410 (no messaggi vocali).

Il messaggio deve contenere [un NOME (di riferimento per il gruppo) + NUMERO PARTECIPANTI]

LA PRENOTAZIONE SARA’ RITENUTA VALIDA SOLO A NOSTRO MESSAGGIO POSITIVO DI RISPOSTA.

(Telefonare allo stesso numero per ulteriori info o per prenotare per chi non ha Whatsapp)

