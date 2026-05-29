Vent’anni dopo la maturità si ritrova la 5ª L dell’Enriques

Nella foto il gruppo degli ex studenti della 5ª L

Gli ex studenti del Liceo Scientifico diplomati nel 2006 si sono ritrovati a cena per una serata di ricordi, amicizia e brindisi ai compagni assenti, celebrando il ventennale del diploma

A vent’anni dal conseguimento della maturità, ottenuta nel 2006, gli ex studenti della 5ª L del Liceo Scientifico “F. Enriques” si sono ritrovati per una cena all’insegna dei ricordi e dell’amicizia. La serata si è svolta al Garden Bistrot di via Ricasoli ed è stata l’occasione per ripercorrere insieme gli anni della scuola tra aneddoti, risate e la soddisfazione di ritrovarsi ancora così uniti dopo tanto tempo. Alla cena erano presenti, in ordine alfabetico: Alessandra Casini, Angie Simonini, Beatrice Croce, Beatrice Ghionzoli, Claudia Begni, Daniele Calvetti, Daniele Gentili, Desiree Olivato, Federico Orlandi, Federico Trovato, Francesca Cini, Giulia Baldacci, Laura Sanapo, Matteo Paoletti, Olimpia Laviosa, Raffaele Conca, Sandy Bargigli, Simona Cantone, Stefano Pucciarini e Valeria Costanzo.

Un pensiero affettuoso e un brindisi a distanza sono stati dedicati anche ai compagni di classe che non hanno potuto partecipare alla serata: Alice Frosali, Dalia Di Fraia, Eleonora Giampaoli, Elisa Cappagli, Francesca Armenante, Francesco Banchi, Francesco Villani e Matteo Peruzzi.

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