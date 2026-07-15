Venti studenti del Conservatorio Mascagni sul palco con Riccardo Muti

Foto inviata insieme al comunicato stampa

Lunedì 20 luglio i giovani musicisti livornesi si esibiranno in Piazza Napoleone insieme all'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta dal Maestro Riccardo Muti nell'ambito di un progetto che coinvolge studenti provenienti dai Conservatori italiani

Mancano pochi giorni a uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione musicale estiva e il Conservatorio Pietro Mascagni si prepara a vivere un’esperienza destinata a lasciare il segno, in primis nelle carriere di venti dei propri studenti. Lunedì 20 luglio, alle ore 21, in Piazza Napoleone, nell’ambito del Lucca Summer Festival, venti studenti del Conservatorio Mascagni prenderanno infatti parte al concerto dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta dal Maestro Riccardo Muti, condividendo il palcoscenico con una delle più importanti orchestre giovanili europee in un progetto che coinvolge studenti provenienti dai Conservatori italiani. L’iniziativa nasce dalla volontà del Maestro Muti di mettere in dialogo i musicisti della Cherubini con le nuove generazioni dei Conservatori italiani, offrendo loro un’occasione unica di alta formazione e di crescita professionale attraverso il lavoro orchestrale condiviso. Il progetto farà tappa il 20 luglio a Lucca, dopo Pompei e prima di Ostuni, portando la grande musica italiana in luoghi simbolo del patrimonio culturale nazionale. A rappresentare il Conservatorio Mascagni saranno: Elia Barsellotti, Benedetta Rizzelli, Eleonora Panza, Letizia Chiappini, Giada Campanelli, Cecilia Rosa Caruso, Carola Rinaldo, Anna Parisi, Fabio Lucchesi, Matilde Di Rienzo, Cosimo Profita, Marcello Leoni, Matteo Michelini, Kevin Rinaldo, Marco Restivo, Sara Barontini, Emanuele Melfa, Tommaso Tofanari, Lorenzo Manni e Alberto Maestro. Sotto la direzione di Riccardo Muti, gli studenti eseguiranno un programma dedicato ai grandi compositori italiani, con pagine di Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, Gioachino Rossini, Nino Rota, Giacomo Puccini, Ruggero Leoncavallo e Alfredo Catalani, in un itinerario musicale che attraversa alcune delle opere più rappresentative del repertorio nazionale. Per il Conservatorio Mascagni, la presenza a Lucca rappresenta molto più di una partecipazione a un concerto: è la conferma di un percorso di formazione capace di aprire ai propri studenti le porte delle esperienze artistiche più qualificate del panorama musicale italiano, nel segno dell’incontro tra giovani talenti e grandi interpreti. I biglietti per il concerto sono disponibili su TicketOne. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.

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