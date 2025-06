(1) Allegati (1) IL CAST DELLA COMMEDIA

Vernacolo a Villa Trossi con “La ‘Ontessa sur’ pisello”

Sabato 28 giugno alle 21.30 in Villa Trossi, la Compagnia La Carovana capitanata dal regista Alessio Nencioni porta in scena "La 'Ontessa sur' pisello"

Parliamo di vernacolo e, del vernacolo, quello vero con la V maiuscola. Sabato 28 giugno alle 21.30 in Villa Trossi, la Compagnia La Carovana capitanata dal regista Alessio Nencioni, delfino designato pubblicamente, dal maestro Giuseppe Pancaccini, tre mesi prima della sua dipartita, porta in scena una esilarante commedia, tra lo chic e la rozzezza popolana labronica, dal titolo La ‘Ontessa sur’ pisello (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il cast completo).

Commedia scritta da Angelo Menapace che mette in risalto l’ambiguità della figura femminile in una società che sicuramente è cambiata rispetto agli anni dopoguerra, ma che non è cambiata nel carattere, nello stile, nelle fondamenta della popolana livornese. Una commedia che ti trascina, tra una risata e l’altra, e che è anche, testimonial di un grande evento benefico, a riguardo dell’artal del reparto di rianimazione dell’ospedale di Livorno, coinvolgendo il pubblico in un turbinio di situazioni.

La Compagnia La Carovana e, Alessio Nencioni, vi aspettano sabato 28 giugno alle 21.30 a Villa Trossi (all’interno del programma Estate a Villa Trossi) via Ravizza 76, per passare due ore di sano divertimento, al fresco di una bella serata in un parco meraviglioso che racchiude un centenario di storia labronica. Direzione Artistica: Roberto Napoli. Posto unico euro 12.

Per info e prenotazioni telefoniche e Whatsapp al 338-50581221. Biglietteria aperta un’ora prima dello spettacolo in via Ravizza 76 Livorno.

