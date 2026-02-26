Vernacolo. Disfida tra Pisa e Livorno a colpi di risate

Domenica 1 marzo alle 17,30 sul palco del Teatro Comunale di Casale Marittimo saliranno i paladini delle due città rivali, Livorno e Pisa, per gareggiare in sonetti, barzellette, stornelli, canzoni, scenette

Domenica 1 marzo alle 17,30 sul palco del Teatro Comunale di Casale Marittimo saliranno i paladini delle due città rivali, Livorno e Pisa, per gareggiare in sonetti, barzellette, stornelli, canzoni, scenette, il tutto tratto dalla più genuina tradizione delle rispettive città, caratterizzate da un linguaggio sapiente e pungente, talvolta spregiudicato, che nei secoli ha animato pagine di autentica letteratura dialettale.

Per Pisa si esibiranno Lorenzo Gremigni grande conoscitore e studioso dei vari vernacoli toscani, Leonardo Ferri e Fabiano Cambule del Crocchio Goliardi Spensierati; i “cugini” livornesi della “Combriccola” saranno Aldo Corsi, attore di grandissima esperienza, Franco Bocci e Enrico Faggioni con la sua chitarra.

Spettacolo organizzato con il patrocinio del Comune di Casale Marittimo. Due ore di risate e divertimento puro per uno spettacolo assolutamente da non perdere ad ingresso libero.

Condividi:

Riproduzione riservata ©