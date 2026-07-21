Vernacolo, jazz, pop e Mayor Von Frinzius: il programma della settimana in Fortezza Vecchia

L’ottava settimana di programmazione in Fortezza Vecchia, a cura di Menicagli Pianoforti, sarà come sempre ricca di sorprese e piena di grande spettacolo – dal jazz di qualità al vernacolo doc, dal teatro impegnato al pop d’evasione – in un mix continuo e variegato, sera dopo sera

L’ottava settimana di programmazione in Fortezza Vecchia, a cura di Menicagli Pianoforti, sarà come sempre ricca di sorprese e piena di grande spettacolo – dal jazz di qualità al vernacolo doc, dal teatro impegnato al pop d’evasione – in un mix continuo e variegato, sera dopo sera.

Martedì 21 luglio, “Baciami Piccina”, ore 21.30: un viaggio musicale che propone un suggestivo repertorio tratto dal canzoniere italiano dei primi decenni del secolo scorso – dal 1900 al 1940. Da “Parlami d’amore Mariù”, fino ad “Abbassa la tua radio”, “Vipera”, “Balocchi e Profumi”, “Ti parlerò d’amor”, con inserti di musica strumentale che riprendono i più celebri temi dell’epoca. I “Baciami Piccina” sono Veronica Angelica Niccolini (soprano), Enrico Lucarelli (pianoforte), Stefano Lunardi (violino) e Fabrizio Balest (contrabbasso). Ingresso libero.

Mercoledì 22 luglio, Mauro Grossi Trio, ore 21.30: Mauro Grossi è una figura emblematica del jazz italiano e non solo – pianista, compositore, leader di innumerevoli progetti musicali. Questa sera propone un trio d’eccezione con due grandi musicisti con i quali collabora da diversi anni. Un Trio d’eccezione con un grande e variegato bagaglio di esperienze artistiche: Michele Vannucci, batterista e percussionista di grande raffinatezza, esperienza ed inventiva e Guido Zorn, apprezzato e versatile contrabbassista di fama internazionale.

Un progetto di composizioni originali di Mauro Grossi dagli ’80 ad oggi, con nuovi brani completamente inediti. Ingresso libero.

Giovedì 23 luglio, Mayor Von Frinzius in “Non posso c’ho da fa”, ore 21: in collaborazione col Rotary Club Livorno, una serata di beneficenza a favore di “Thisintegra” con i Mayor Von Frinzius e il loro nuovo spettacolo “Non posso c’ho da fa”. Lo spettacolo ha debuttato a maggio 2026 facendo registrare due “sold out” al Teatro Goldoni, entusiasmando la critica e il pubblico. L’opera, diretta da Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini e Sofia Puccini ha appena vinto il premio “Miglior regia” al Festival del Giullare di Trani. Ingresso libero, donazione consigliata 15 euro.

Venerdì 24 luglio, 30 Corde Live, ore 21.30: Trascinante serata musicale con i “30 Corde”, col concerto del duo di chitarristi acustici formato da Andrea Leonardi e Riccardo Carboncini (letteralmente esplosivi dal vivo), con tutto il loro carico di allegrissimo pop-flamenco. Un excursus, cantato e suonato, sulla storia della musica italiana e internazionale ad ingresso libero.

Sabato 25 luglio, “La Signora delle ‘ambiali”, ore 21.15: uno dei capolavori di Giuseppe Pancaccini torna in scena con l’allestimento della Compagnia “La Carovana” di Alessio Nencioni. La trama ruota intorno alle vicende tragicomiche di una coppia: lei, una casalinga con la passione sfrenata per lo shopping, finisce per accumulare un’enorme quantità di debiti e firmare cambiali a insaputa del marito, un integerrimo funzionario di banca. Questa situazione darà la via a una serie di equivoci, bugie e colpi di scena esilaranti per cercare di nascondere il disastro finanziario. Ingresso, 10 euro.

Ogni venerdì e sabato, dalla mezzanotte in poi, con i format “Studio 2” e “Spazio”, la Fortezza Vecchia diventa una delle più suggestive discoteche a cielo aperto della costa toscana, adatta a tutti i tipi di pubblico.

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