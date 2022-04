Verso il “Sulla Felicità Festival”. La tua risata? Un’opera d’arte. Invia il video

Cosa ti suscita felicita? Una canzone, il veder ridere gli altri, vederli cadere. Quale verità. Questo è un progetto partecipativo per raccontare la felicità con un video collettivo, massimo 30 secondi per un video rigorosamente verticale, rigorosamente anonimo dove inquadri la tua bocca (o al massimo il tuo naso) che fa che parla ride o sorride

Mediagallery

Dopo avervi raccontato il grande successo della campagna pubblicitaria “Piccoli Scatti Rubati di Felicità” in cui 32 livornesi e non sono stati immortalati senza che lo sapessero, appunto, in un piccolo attimo di felicità e che sono diventati un vero e proprio “manifesto della felicità”, ecco arrivare un altro evento collaterale del Sulla Felicità Festival programmato per il prossimo 4/8 maggio 2022 e che vede coinvolte numerose realtà cittadine e collettivi artistici.

Uno di questi, il collettivo di Uovo alla Pop, ha pensato anche ad una call di video arte chiamata la Bocca della Felicità: far del tuo star bene un’opera d’arte!

La tua bocca, la porta delle parole delle emozioni, della lingua e tutti i tuoi denti. Del sorriso, la bocca della verità. La tua bocca è felice quando. Cosa ti suscita felicita? Una canzone, il veder ridere gli altri, vederli cadere. Quale verità. Questo è un progetto partecipativo per raccontare la felicità con un video collettivo, massimo 30 secondi per un video rigorosamente verticale, rigorosamente anonimo dove inquadri la tua bocca (o al massimo il tuo naso) che fa che parla ride o sorride. Nella massima libertà. Ma felice. Se il tuo video è triste hai sbagliato festival. “ E’ un modo originale per portare il tema della felicità ovunque: è importante parlarne, ascoltare storie ed esprimere in maniera assolutamente libera il proprio concetto di felicità. Parlare di felicità oggi è rivoluzionario!” dicono gli organizzatori. Per mandare i video entro il 1° maggio scrivi a [email protected]

Uovo alla Pop sarà impegnato, in collaborazione con ACem Asd, durante i giorni del Festival anche con dei Tour Therapy: percorsi nei luoghi storici e significativi della città, accompagnati da una guida turistica e un operatore di discipline del benessere, dal nord walking al mindfulness passando dallo yoga.

Il programma del Sulla Felicità Festival prevede inoltre una serie di eventi letterali, teatrali, culturali, ambientali e musicali:

Mercoledì 4 Maggio ore 18.15

Tour Teraphy con Uovo alla Pop

La fortezza Vecchia e i suoi segreti con saluti al sole e bagno sonoro



Giovedì 5 Maggio

Ore 16.30

Tour Teraphy con Uovo alla Pop

La Passeggiata dei Cavalleggeri con Nord Walking

ore 18,15

Palazzo dei Portuali Sala delle Conferenze Piazza del Pamiglione 1/2 ingresso libero

Concita De Gregorio presenta “Lettera a una ragazza del futuro” intervista da Eva Giovannini

Venerdì 6 Maggio

Ore 18.30

Tour Teraphy con Uovo alla Pop

Livorno l’elegante con Mindful Walking

ore 21,30

Teatro 4 Mori

Stefano Santomauro in “Happy Days”

Botteghino Teatro 4 Mori Martedì e Giovedì 17/19 oppure Ticketone

Sabato 7 Maggio

Ore 18.15

Tour Teraphy con Uovo alla Pop

L’antica cucina livornese tour Eno gastronomico con nutrizionista

ore 22,30

The Cage Theater

Tonino Carotone in concerto in Tributo a Fred Buscaglione

Ticket circuito VivaTicket / Dice

Domenica 8 Maggio

Ore 7 a.m.

Tour Teraphy con Uovo alla Pop

Terrazza Mascagni all’alba con saluto al sole e bagno sonoro

ore 9,30

Tre Ponti Centro Surf

Mattinata di CleanUp ai Tre Ponti con pulizia della costa in contemporanea con tutta Italia. Evento in concomitanza con Domenica in Bici con apertura del Viale Italia (lato Sud) alle sole biciclette.

ore 17

Acquario di Livorno

Pesca il pesce giusto!

Attività didattica per bambini

Dal 4 all’ 8 Maggio 2022

Durante i giorni del Sulla Felicità Festival, presso i locali del Centro Commercialo Naturale del Quartiere Venezia di Livorno, potrete trovare cibo e drink creati ad hoc per il festival.

Per inviare i video a Uovo alla Pop e info sul Festival visitate il sito www.SullaFelicitaFestival.it.