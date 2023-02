Vertiganza torna a Vertigo con un cast nuovo

Eva Donati alias Mercoledì

Sabato alle 21 si aprirà il sipario su questo “contenitore” ideato da Leonardo Demi, nel quale il pubblico potrà divertirsi con i nuovi personaggi comici ed i cantanti

Ritorna al Vertigo di via del pallone 2 il varietà Vertiganza con un cast quasi completamente rinnovato. Sabato alle 21 si aprirà il sipario su questo “contenitore” ideato da Leonardo Demi, nel quale il pubblico potrà divertirsi con i nuovi personaggi comici ed i cantanti del Vertigo, l’ospite, i video e i danzatori targati Eden Danza Livorno. Al debutto anche il video parodia in salsa labronica di “Mercoledì” la serie che ultimamente ha registrato visualizzazioni record. Ed ancora un omaggio al grande musical, alla musica d’autore ed altre sorprese.

Il progetto Vertiganza nasce nel 2019 dopo uno stage sulla comicità tenuto da Marco Conte e Paola Pasqui nell’ambito del programma di studi della scuola di arti sceniche Enzina Conte. Un gruppo di giovani artisti poliedrici e motivatissimi hanno iniziato a produrre testi e cercato ospiti di qualità per realizzare un varietà. La scelta di Vertiganza è infatti perché ha assonanza con Vertigo il luogo dove tutto è nato. I testi originali sono di Paola Pasqui, geniale cabarettista, scrittrice umorista, di Leonardo Demi e di Francesca Nobile. Sabato oltre a Eden danza Livorno, ci sarà ospite Dimitri Cappagli, che è anche l’autore della orecchiabilissima sigla “ Vertiganza”. In scena con Leonardo Demi, Francesca Nobile, Giulia Socci, Gaia Volpe, Eva Donati, Axel Tonfoni, Andrea Liguori, Simone Gambis, Daniele Bartoli. Con la partecipazione di Alessio Pianigiani e con Marco Conte in veste di animatore e voce off. Luci Ugo Zammit, audio Roberto Pacini.

Ingresso ridotto a 7,00 fino ai 18 anni.

Per prenotazioni 0586210120 anche con segreteria telefonica.

Condividi: