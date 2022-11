Vertigo. Al Teatro Enzina Conte in scena “La Sposa sono io”

Per la prima volta a Livorno, dopo numerosi sold out a Pisa e provincia, la compagnia La Tartaruga di Pisa presenta un testo di Luca Dieci, livornese, cantante, attore regista ed anche autore di questa commedia ispirata al film “Il matrimonio del mio migliore amico”.

Il sipario si aprirà sabato 26 novembre alle 21 con replica domenica 27 novembre alle 17 al teatro Enzina Conte del Vertigo.

Sara, giovane blogger culinaria, vicina al compimento dei 35 anni, si accorge di aver perso la telefonata del suo ex, Edoardo. Un patto di sangue stipulato anni prima con lui, una banale promessa di matrimonio da ubriachi, le fa immaginare che lui torni in città per chiederla in sposa, scombussolandole la vita. Un affascinante amico gay, una madre effervescente e stralunata, una nonna mai parca d’umorismo, un bellissimo e verace giornalista sportivo oggetto del contendere, una damigella assatanata, un vero amante della musica anni ’50 e ’60, una rivale in amore eccessivamente bon ton e un silenzioso ospite a sorpresa, sono i personaggi, che insieme a Sara, daranno vita a un’improbabile ed esilarante lotta per accaparrarsi il bouquet.

In scena con Luca Dieci, Rossella Gagliardi, Chiara Biso, Alessandro Bargagna, Chiara Marchi, Rossana Tosini, Paolo Silvestri, Monica Bargagna, Giordano Pierucci.

Le coriste: Marta Porciani, Laura Bertuccelli, Sara Pieri. Regia Luca Dieci.

Per prenotazioni: 0586-210120.

