Vertigo, al Teatro Enzina Conte “Tre sull’altalena”

Al debutto, una nuova produzione della compagnia Vertigo. Va in scena venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 17 al Vertigo, teatro Enzina Conte, “Tre sull’altalena” che segna il ritorno alla regia di una regista storica della compagnia Vertigo: Rebecca Luparini.

In scena quattro attori di grande esperienza come Sergio Giovannini, Fabio Favilli, Leonardo Barinci e con la partecipazione di Laura Persico.

“Tre sull’altalena” è una divertente e originale commedia scritta da Luigi Lunari. Gli assoluti protagonisti sono tre uomini: un commendatore, un ex capitano dell’esercito e un professore. I tre raggiungono quello che sembra essere una sorta di elegante foyer, per motivi differenti.

Il commendatore si trova lì per un appuntamento galante, l’ex capitano invece ha

appuntamento per delle questioni militari top secret, mentre il professore crede di essere nella sede di un editore per ritirare le bozze di un suo nuovo romanzo.

Ben presto, quel luogo in cui si trovano si rivela essere pieno di misteri ed enigmi.

La situazione peggiorerà non appena scatterà il coprifuoco anti inquinamento, che costringe i tre uomini a rimanere rinchiusi in questa stanza per tutta la notte. La convivenza non sarà affatto semplice, poiché i tre rispondono alla loro situazione surreale in maniera del tutto differente.

Ma niente è come sembra e quella stanza forse non è nemmeno reale, ma un luogo

metafisico…

Scenografia di Patrizia Coli, disegno luci di Ugo Zammit, tecnico del suono Roberto Pacini, effetti sonori Francesco Cristiani. Assistenza tecnica di Anna Arbore e Eleonora Di Rienzo.

Per prenotazioni 0586210120 anche con segreteria telefonica.

