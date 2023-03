Vertigo, dal 3 al 19 marzo “Dal libro al Teatro- Rassegna Giovani Autori”

“Clemente” di Diego Bellettini e “Un briciolo di umanità” di Andrea Brenna. Una rassegna per valorizzare due giovani autori alla loro prima opera letteraria per il teatro. In questo caso Bellettini e Brenna sono anche registi e attori ed il Vertigo dà la possibilità di mettere in scena la loro creatività. “Tutto ciò è reso possibile – spiega Marco Conte direttore artistico – perché Vertigo può mettere a disposizione dei giovanissimi un team di artisti e tecnici di prim’ordine e di una struttura funzionale e accogliente. Chi scrive commedie sa perfettamente che il passaggio dal libro alla messa in scena non è affatto scontato, ma la filosofia del Vertigo è sempre stata quella di incoraggiare i giovani e far crescere le nuove leve di artisti dando loro spazio per esprimersi e creare”.

Si inizia il 3 e 4 Marzo alle 21 e domenica alle 17 con Clemente di Diego Bellettini. Segue “Un Briciolo di Umanità” il 17,18 e 19 marzo. Bellettini, giovanissimo, si è formato artisticamente alla scuola di arti sceniche Vertigo cominciando a 8 anni. Ha completato tutti i cicli di formazione fino a diventare attore, regista e adesso anche autore. In “Clemente” con Lorenzo Luparini e Elisabetta Papallo gli attori protagonisti interpretano Andrea ed Elisa, una giovane coppia di circa trent’anni. Stanno insieme da sette anni, e la convivenza diventa ogni giorno inesorabilmente sempre più insostenibile. Andrea è un egocentrico ed ironico manager toscano, con scarso interesse verso gli altri. Elisa è una cameriera romana delusa e trascurata dal suo fidanzato, vittima degli atteggiamenti di quest’ultimo. Stanno attendendo la visita del loro locatore, il sig. Carlo Clemente. Il motivo della visita è apparentemente ignoto e questo non fa altro che aumentare le tensioni, portando ad uno scontro continuo tra i due sui propri “spettri”, fino ad arrivare ad un finale spiazzante.

La regia di Diego Bellettini si è avvalsa della consulenza ed aiuto di Barbara Mugnai attrice ed insegnante della scuola di arti sceniche Enzina Conte. E’ un supporto necessario che Vertigo mette a disposizione dei nuovi registi.

Lorenzo Luparini ed Elisabetta Papallo sono attori veterani della compagnia Vertigo. In passato sono stati protagonisti di spettacoli memorabili. Lorenzo in Sogno di una notte di mezza estate, Lo zoo di Vetro ed altri, Elisabetta Papallo in Il Costruttore Solness a fianco di Marco Conte. Scenografie di Patrizia Coli, Luci Ugo Zammit, audio Roberto Pacini, assistenza tecnica Sidonia Bagnoli, Claudia Baroni. Per Prenotazioni 0586-210120.

