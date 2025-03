Vertigo, Donne di Teatri al teatro Enzina Conte

Importante evento teatrale al teatro Enzina Conte del Vertigo di via del Pallone 2. Va in scena “Donne di teatri”. Un lavoro scritto a quattro mani da Anna Maria Vannini e Fiorella Chiappi tratto dall’omonimo libro che uscirà prossimamente

Importante evento teatrale al teatro Enzina Conte del Vertigo di via del Pallone 2. Va in scena “Donne di teatri”. Un lavoro scritto a quattro mani da Anna Maria Vannini e Fiorella Chiappi tratto dall’omonimo libro che uscirà prossimamente. Lo spettacolo debutta il 14 marzo alle 21,00 con repliche sabato 15 sempre alle 21 e domenica 16 alle 17.

Le due autrici livornesi, dopo “Trilogia della livornesità” e “Livorno teatro di teatri” hanno pensato di scrivere un testo che racconti la storia di quattro donne livornesi che hanno superato con la loro arte, i confini della città e si sono distinte in campo nazionale: Celeste Coltellini sublime cantante, Carolina Internari attrice ed imprenditrice teatrale, Palmira Orso la prima direttrice d’orchestra del mondo, Tina Andrei grande cantante, nonché la prima attrice femmina che ha interpretato ruoli femminili nel vernacolo solitamente affidate ad attori maschi.

Il testo teatrale è stato affidato alla regia di Marco Conte ed alla compagnia Vertigo alla quale le autrici appartengono come formazione teatrale e che in passato ha rappresentato i due precedenti lavori.

Questa opera, divisa in quattro “blocchi”, ci fa rivivere la storia umana ed artistica di queste quattro eccezionali donne e di conseguenza mette anche in risalto le persone che gli hanno volto bene e con le quali hanno collaborato. Un omaggio alla bellezza dell’arte ed al ricordo di donne di carattere che come tutti sanno è la caratteristica della donna livornese, tra le prime a sentirsi emancipata e libera.

Un testo molto difficile – dice il regista Marco Conte – perché è un cast composto da 25 tra attori ed attrici, perché ci sono molti costumi, essendo ambientato da fine ‘700 al ‘2000, curati da Costumeria Capricci e Claudia Baroni (per la parte di Tina Andrei) e perché scegliere un’attrice che potesse ricordare Tina Andrei era un’impresa quasi impossibile. A differenza delle tre artiste Coltellini, Internari e Orso, Tutti hanno ancora negli occhi, nella mente e nel cuore la grande Tina e quindi se non avessi trovato un’attrice all’altezza non avrei neanche cominciato. Quindi ho puntato su Valentina Caturelli, nostra attrice ed eccellente cantante, che cercherà, non di fare una imitazione , ma di far rivivere il personaggio Tina Andrei in modo che se ne possa avere un degno ricordo.

Lo spettacolo, dedicato anche a Giorgio Fontanelli nel centenario della sua nascita, sarà anche un omaggio al teatro di tradizione che vide in “O Porto di Livorno Traditore” la sua massima espressione. Spettacolo, scritto appunto da Fontanelli e più volte citato nel testo Donne di Teatri, così come i più autorevoli artisti livornesi del vernacolo.

E’ stata un’occasione – prosegue Marco Conte – anche di coinvolgere attori ed attrici di qualità della compagnia, che per varie ragioni avevano potuto partecipare ai precedenti progetti e che quindi hanno accolto con grande entusiasmo l’idea di tornare sul palco. Inoltre nei cuori della compagnia Vertigo, dal momento che si parla di donne di teatro, non possiamo non ricordare anche Enzina Conte per la quale anch’essa ricorre il centenario della nascita.

In scena. Sara Brilli, Elisa Puccini, Letizia Limitone, Valentina Caturelli, Bianca Santi, Gilberto Gabardi, Valeria Nardelli, Alessia D’Alessandro, Lisa Ventavoli, Linda Corozzi, Eva Chiama, Martina Tolomei, Alessia Mariani, Leonardo Demi, Luca Ventavoli, Helena Galeone, Axel Tonfoni, Diego Bellettini, Anna Arbore, Francesca Ansaldo, Silvia Amato, Gregorio Cordoni, Enrico Moroni, Luca Assatourian, Giovanni Tresoldi, alla chitarra il maestro Matteo Ghiribelli. Aiuto regia Anna Arbore. Assistenza tecnica Lorenzo Aceto, Stefania Serra. Costumi Costumeria Capricci, Claudia Baroni. Luci Ugo Zammit, Audio Roberto Pacini. Registrazioni voci off Sergio Brunetti, consolle effetti video e grafica Patrizia Coli.

Per prenotazioni 0586-21.01.20 (anche con segreteria telefonica) oppure con messaggio whatsapp al numero 3285842291.

Ingresso 12 € intero 7 € ridotto per gli allievi della scuola di arti sceniche.

Condividi:

Riproduzione riservata ©