Vertigo, prima nazionale di “Basilico & altri rimedi”

Appuntamento il 30 novembre alle 21,00 e l’1 dicembre alle 17.00 al Teatro Vertigo. Primo spettacolo di Valentina Luporini. La tournée Toscana della compagnia Svizzera arriva fino al Vertigo, teatro Enzina Conte

Un’attrice e un attore, due valigie e una pianta di basilico. Sono questi gli ingredienti di “Basilico & altri rimedi”, primo spettacolo inedito di Valentina Luporini, figlia del noto paroliere di Giorgio Gaber e maestro del teatro-canzone italiano Sandro Luporini che ha assicurato la sua presenza nella replica di sabato 30.

“E’ un onore per il Vertigo – dice il direttore artistico Marco Conte – avere nel nostro teatro il grande Sandro Luporini, contatto che è stato portato avanti da Alessio Pianigiani il nostro attore ed insegnante, che lo ha incontrato in una replica de Il Grigio appunto di Luporini/Gaber che ha interpretato con successo lo stesso Pianigiani a Castelnuovo Magra”.

“Basilico & altri rimedi” sbarca in Toscana grazie alla produzione di Collectif Humagine !, compagnia teatrale con sede a Ginevra che Valentina co-fonda nel 2023.

Le date sono quattro: domani sera allo Spaziofuoricentro (Lucca), il 29 novembre al Teatro dell’Olivo (Camaiore – rassegna di Fondazione Toscana Spettacolo), il 30 novembre alle 21,00 e l’1 dicembre alle 17.00 al Teatro Vertigo.

Lo spettacolo parla di un incontro tra un ragazzo e una ragazza: Pietro e Agata. Pietro (Cristiano Arsì) è insicuro, dolce e impacciato, ama fare battute – non sempre divertenti – e non ha mai imparato ad allacciarsi le scarpe come si deve. Agata (Valentina Luporini) è invece sprezzante e sicura di sé; cresciuta con genitori assenti, ha imparato a contare solo su sé stessa. Come spesso accade a due persone così diverse, si innamorano, e in questa relazione portano con sé i propri bagagli, traccia delle esperienze vissute fino a quel momento.

Sarebbe scorretto non parlare del terzo personaggio, forse il vero protagonista: Basil, un piccolo basilico che accompagna fin da subito le vicissitudini dei due personaggi. Prendersi cura di una pianta così delicata non è semplice – soprattutto negli alti e bassi di una storia d’amore: bisogna parlarle dolcemente, scegliere la musica giusta, potarla seguendo regole precise e prestare sempre attenzione a dove batte il sole. Basil cresce, fiorisce e soffre insieme a Pietro e Agata, silenziosamente li osserva avvicinarsi, giocare, condividere pesi e tirarseli dietro, come succede a ogni coppia che si innamora e che cerca di capirci qualcosa.

Insomma, Basilico & altri rimedi vive dell’energia di questi due attori che, nella mente della regista italo-svizzera Rose Marie Gatta, calcano, senza interruzione, un palco semivuoto, in una corsa frenetica attraverso tutti i momenti di una relazione, cercando un modo per venire a capo dei loro problemi e alleggerire i pesi che ognuno dei due si porta dietro.

Per prenotazioni: 0586-21.01.20 anche con segreteria telefonica

Biglietti: 12 euro biglietto intero, 7 euro ridotto (ragazzi under 12 e allievi della scuola di arti sceniche).

