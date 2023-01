Vertigo. “Senza Hitler”, un mondo con il fuhrer pittore

Torna al teatro Enzina Conte del Vertigo, la Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra; dopo il successo di “The Influencer”, il direttore artistico Marco Conte li ha nuovamente ingaggiati per questo testo “Senza Hitler” in occasione dei giorni della memoria. L’appuntamento è per domenica 29 gennaio alle 17.

“Scarso talento, prova di disegno insufficiente”, fu il verdetto di non ammissione per il diciottenne Adolf Hitler all’Accademia di arti figurative di Vienna nel 1907. Quel fallimento segnò probabilmente l’inizio di un processo di odio del futuro Fuhrer per tutta l’umanità.

In questo testo vincitore del “Premio Speciale della Giuria Riccione 2001”, l’autore Edoardo Erba, immagina e crea una dimensione parallela agli eventi accaduti: Hitler viene promosso all’esame dell’accademia di Belle Arti e realizza il sogno della sua giovinezza: diventare pittore. Ma in realtà la sua fama rimane quella di un pittore mediocre e irrequieto, che dipinge quello che nella nostra dimensione ha fatto: guerra, massacri, camere a gas.

Accanto a lui Eva, modella, donna delle pulizie, poi compagna di vita. A sessant’anni, quando il pittore Adolf Hitler sta per emergere dall’anonimato, dopo una vita di frustrazioni artistiche, viene intervistato da Anne, una giovane giornalista della Frankfurten Zeitung. Siamo negli anni ’50, Stoccolma è la capitale dell’Europa.

Con: Andrea Carli/Pittore – Lucia Carrieri/Anne – Nicoletta Croxatto/Eva – Riccardo Avanzini/Sergente

Regia : Alessandro Vanello | Aiuto regia : Riccardo Avanzini | Consulenza musicale : Daria Pietrapiana | Luci : Luigi Gino Spisto | Scenografia e costumi : Compagnia degli Evasi | |

Prenotazioni 0586-210120

Spettacolo vincitore di 16 premi nazionale ed 1 internazionale:

Miglior spettacolo e Miglior attore al Concorso Nazionale Folle d’Oro 2019 di Fossano CN

Miglior attore AL CONCORSO Nazionale L’ORA DI TEATRO DI MONTECARLO 2019

Miglior attore AL CONCORSO CARLO DAPPORTO DI SESTRI LEVANTE 2020

Miglior spettacolo giuria giovani e miglior attore al Concorso Granteatro festival Federgat di Verona 2020

Miglior attore e 3°miglior spettacolo al 73° CONCORSO DI ARTE DRAMMATICA DI PESARO 2020

Miglior spettacolo e miglior attore al premio tre caravelle 2020 genova

Premio Social al miglior spettacolo al Festival- Concorso Teatrale Internazionale “Città di Chivasso” 2020 IV Edizione

Miglior spettacolo Premio FITA e Miglior attore FESTIVAL NAZIONALE DI SCENA A FASANO 2020

Miglior attore e 2°Posto premio del pubblico al CONCORSO XS FESTIVAL CITTA’ DI SALERNO 2020

NOMINATION MIGLIO ATTORE E MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA AL Granteatro Festival Nazionale FITA 2020/21 CATANIA

MIGLIOR SCENOGRAFIA E MIGLIOR ATTORE AL CONCORSO VETRINA TEATRO 2022 XXVI EDIZIONE CASTELFRANCO DI SOTTO

