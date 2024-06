Vertigo, via ai laboratori estivi con Alessio Pianigiani

Dal 24 giugno partono i laboratori estivi alla scuola di arti sceniche Enzina Conte del Vertigo. Sono previsti due incontri settimanali per fascia di età dagli 8 ai 12 anni e dai 13 anni in su, in orario tardo pomeriggio/ serale ed avranno termine il 13 agosto.

Ci sono due livelli: corso Base ed il corso Avanzato per chi ha già frequentato il corso base .

A condurlo sarà Alessio Pianigiani, attore regista, insegnante alla scuola di Arti sceniche Enzina Conte, che vanta anni ed anni di esperienze teatrali di vario genere, partecipazioni a Master di primo livello.

Il percorso ha come obiettivo l’apprendere il mestiere dell’attore attraverso il gioco teatrale ed il divertimento. Si parla di storia del teatro, di improvvisazione, di lavoro sull’idea del personaggio e la sua creazione attraverso lo sviluppo della fantasia e creatività. Si parla di maestri di teatro per comprendere la loro filosofia e la loro idea di teatro.

Le iscrizioni si possono effettuare presso la sede del Vertigo, via del pallone 2, Livorno dal lunedì al giovedì dalle 16,30 alle 19,30 .

www.teatrovertigo.it

