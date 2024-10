Vertigo, via alla stagione con “Alieni nati”

Spettacolo pluripremiato, scritto e diretto da Alessandro Giova con: Giulia Gallone, Alessandro Giova, Giacomo Costa. In scena sabato 12 ottobre alle 21 con replica domenica 13 ottobre alle 17 nella sala teatro Enzina Conte del Vertigo, in via del Pallone, 2

Parte la Stagione teatrale al Vertigo, con uno spettacolo pluripremiato: “Alieni nati” scritto e diretto da Alessandro Giova con: Giulia Gallone, Alessandro Giova, Giacomo Costa.

Vincitore Fringe Festival di Catania 2022 – Menzione speciale Fringe Festival di Milano 2022 – Premio “Miglior Spettacolo” e “Premio della Giuria” alla rassegna “Autori nel cassetto, attori sul comò “ 2020 al Teatro degli Audaci. Ha debuttato in versione integrale nel 2021 a Roma, dove viene programmato per tre stagioni consecutive. Viene inserito in cartelloni, rassegne e festival di diverse regioni, nelle quali riscuote un buon successo di pubblico e critica per il suo contenuto originale e l’attualità della narrazione.

In scena sabato 12 ottobre alle 21 con replica domenica 13 ottobre alle 17 nella sala teatro Enzina Conte del Vertigo, in via del Pallone 2.

La trama è molto intrigante. Notte di San Lorenzo. Tre amici si ritrovano in un parco nella notte delle stelle. Dopo aver visto una stella cadente enorme, i tre maldestri amici, spinti da un’alterazione alcolica sognano di fare qualcosa di grande e partoriscono, per gioco, l’idea di fondare un partito politico dai tratti ironici e parodistici, con l’ambizione di ottenere il più grande fallimento della loro vita. Tuttavia qualcosa di ancora più imprevedibile sta per accadere loro…

Alieni Nati, è una commedia distopica dalla trama solo in apparenza surreale, ma che trae profonda ispirazione dalla realtà e dalle sue più estreme e bislacche manifestazioni. Dai Pastafariani fino alla colonizzazione di Marte, passando per Elon Musk, un viaggio strambo tra mondi possibili e utopistici. Tre amici – “figli di un mondo che li fa sentire distanti e spaesati come fossero ALIENI” – fondano un partito politico satirico come mera provocazione pubblica. Un semplice scherzo per riempire una serata… . Tre personaggi (una filosofa/antropologa, un astrofisico autodidatta e un writer) che rappresentano 3 grandi caratteri umani: la spinta dell’uomo al continuo progresso, la difesa della Natura e infine la stoltezza dell’uomo comune, sempre uguale a sè stesso qualunque cosa accada. Tre punti di osservazione diversi che conducono tutti alle stesse domande sulla società contemporanea: possiamo ancora pensare di cambiare il mondo, oppure è arrivato il momento di cambiare mondo? Salvare il vecchio o crearne uno nuovo? E soprattutto: com’è un mondo giusto? La spinta al cambiamento che si scontra col sogno di fuga, di alienazione, di nuove terre e pianeti da conquistare, con l’illusione che altrove saremo in grado di costruire un mondo perfetto.

Con linguaggio asciutto, moderno e colloquiale, Alieni Nati racconta satiricamente le dinamiche di un mondo sempre più in crisi. Una crisi provocata dall’uomo e a cui lo stesso uomo non sa reagire. Lo spirito di adattamento che ci ha permesso di piegare il mondo alle nostre esigenze di Homo Sapiens, è andato totalmente perduto. Siamo in balia di noi stessi, incapaci di riequilibrarci tra le molteplici esigenze di individui tutti diversi. La spinta al progresso si scontra con la necessità di conservare, nel mezzo c’è il caos di chi ignora e non si pone il problema, una nuova specie umana, figlia del Sapiens, ma che ne segna forse la fine: l’Homo Demens.

Per prenotazioni 0586210120 (anche con segreteria telefonica)

Ingresso 12,00 € Intero – 7,00 € ridotto (giovani sotto i dodici anni ed allievi della scuola di arti sceniche).

Condividi:

Riproduzione riservata ©