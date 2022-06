Vetrina Toscana 2022, presentate le iniziative di promozione del territorio

Ecco il calendario di appuntamenti da Livorno a Piombino, passando per la Capraia, tra cibo, cultura e territorio promossi dalla CCIAA della Maremma e del Tirreno. Novità di quest'anno la Vetrina dei Piccoli. Il presidente Breda: "Iniziative di grande qualità che coniugano l’aspetto culturale a quello enogastronomico"

di Giulia Bellaveglia

Presentata nella sede di Livorno della Cciaa la 21esima edizione di Vetrina Toscana (in allegato i programmi nel dettaglio). Un traguardo raggiunto grazie ad una sinergia tra Toscana Promozione Turistica e Unioncamere Toscana con lo scopo di promuovere gli operatori enogastronomici che utilizzano i prodotti del territorio attraverso una serie di eventi aperti a tutti promossi e finanziati dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno. Un progetto, quello di Vetrina Toscana, che vede ad oggi il coinvolgimento di circa 1800 soggetti tra ristoranti, botteghe alimentari e produttori. “Questa è l’edizione del ritorno alla normalità – esordisce il presidente della CCIAA della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda – Parliamo di iniziative di grande qualità che coniugano l’aspetto culturale a quello enogastronomico. Abbiamo cercato inoltre di destagionalizzare la stagione, l’abbiamo allungata e gli appuntamenti proseguiranno fin dopo l’estate”. Nello specifico sono “Appunti di viaggio. Racconti di Toscana tra cultura e cibo” a cura di Confesercenti e “Mari e Monti 2” a cura di Confcommercio i due progetti che animeranno la provincia di Livorno. “Uno strumento di rilancio – spiega Annalisa Coli di Confesercenti – Per la nostra associazione è la terza partecipazione, saranno coinvolte 5 province per un totale di 40 appuntamenti. La novità è rappresentata dagli eventi sulla qualità del cibo dedicati ai bambini”. “Per quanto ci riguarda questa è la nostra seconda partecipazione e ci siamo allargati a 2 Comuni anziché a uno come nella precedente – afferma Luca Franciosi di Confcommercio – Capraia Isola e Suvereto, due luoghi agli antipodi, uno marittimo e uno terrestre, ma entrambi capaci di far apprezzare le bellezze territorio e il buon cibo”. “Sono molto soddisfatto del lavoro e della nuova veste che sta assumendo il progetto Vetrina Toscana – prosegue Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione in collegamento video – Lo dimostra la grande qualità dei progetti che ci vengono presentati dalle associazioni sui territori. Anche il lavoro che facciamo insieme alle Camere di Commercio dimostra una collaborazione sempre più stretta e funzionale per ottenere i migliori risultati”. Informazioni e programmazione completa sul sito www.vetrina.toscana.it.

