Vetrina Toscana, presentati i progetti del 2024

“Appunti di viaggio. Racconti di Toscana tra cultura e cibo” realizzato da Confesercenti e “Mare e Monti 4” promosso da Confcommercio avranno l’obiettivo di valorizzare l’identità delle destinazioni turistiche e delle produzioni agroalimentari. Il segretario generale della Cciaa Pierluigi Giuntoli: “Lo scopo è anche quello di mettersi in gioco attraverso percorsi nuovi”

di Giulia Bellaveglia

Presentati i nuovi progetti promossi e finanziati dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e da Regione Toscana nell’ambito del percorso “Vetrina Toscana”. Obiettivo dell’iniziativa, promuovere ristoranti e botteghe alimentari che utilizzino prodotti locali e rafforzare il posizionamento e la competitività di micro e piccole imprese commerciali valorizzando l’identità delle destinazioni turistiche e delle produzioni agroalimentari. Due i progetti che riguardano il territorio livornese: “Appunti di viaggio. Racconti di Toscana tra cultura e cibo” realizzato da Confesercenti e “Mare e Monti 4” promosso da Confcommercio. “La nostra idea – spiega Annalisa Coli di Confesercenti – è quella di creare dei piccoli eventi territoriali che generino un connubio tra bellezza e caratteristiche enogastronomiche, coinvolgendo anche i più piccoli con giornate ad hoc”. Il filo conduttore del programma, nato nel 2020 ed esteso poi a 6 province della regione, è proprio il territorio, esaltato nelle sue molteplici sfaccettature: dalla natura all’arte, dalla storia alle produzioni locali, in un reciproco rafforzamento di legami che diventa base imprescindibile di attrattività turistica. “Un percorso – aggiunge Martina Marinelli di Confcommercio – di stampo enogastronomico che riguarda numerosi comuni e promuove i prodotti del territorio valorizzando le aziende locali”. Oltre a Livorno, già toccato a giugno con la cena alla Terrazza Mascagni, da settembre a novembre verranno proposte iniziative sull’Isola di Capraia e nei comuni di Sassetta, San Vincenzo e Piombino. “Un argomento ricorrente di grande importanza – commenta il segretario generale della Camera di Commercio Pierluigi Giuntoli – Il prodotto di un lavoro che dura da oltre vent’anni per un marchio ben identificato nella realtà imprenditoriale locale. Lo scopo è anche quello di mettersi in gioco attraverso percorsi nuovi. Come ente saremo sempre accanto a chiunque voglia aderire per realizzare tutto quello che possa essere utile“.

