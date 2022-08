(1) Allegati (1) LA LOCANDINA

Vetrina Toscana. Venerdì 26 tour itinerante Livorno da Gustare a bordo del “Bus Rosso”

Tour guidato alla scoperta della storia gastronomica di Livorno con il “bus rosso” del City Sightseeing. Ritrovo alle 18.45 in piazza del Municipio. Prenotazione obbligatoria al cell 348.7382094

Come ogni anno da oltre un decennio Confesercenti cura la predisposizione del programma provinciale del progetto regionale denominato Vetrina Toscana, grazie ad un contributo congiunto di Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e, appunto di Regione Toscana. Il programma 2022, che si intitola “Appunti di Viaggio. Racconti di Toscana tra cultura e cibo” e che per la prima volta quest’anno – proprio grazie al sistema Confesercenti – prevede un totale di quaranta appuntamenti disseminati nei territori delle province di Siena, Arezzo, Prato e Pistoia (in allegato, per avere un’idea del denso programma 2022/2023, invio il dettaglio degli eventi con le relative date) oltre che a Livorno, sul cui territorio Confesercenti ha messo in agenda ben 12 appuntamenti il prossimo dei quali è in programma a Livorno venerdì pomeriggio:

Livorno da Gustare.

Tour itinerante a bordo del Bus Rosso

Venerdì 26 agosto

Ore 19.00

Si tratta di un tour guidato alla scoperta della storia gastronomica di una Livorno insolita che verrà effettuato, per la prima volta nell’ambito di Vetrina Toscana, con il “bus rosso” del City Sightseeing e che consentirà di raggiungere anche aree lontane dal cuore della città ma proprio per questo affascinanti nel loro essere inconsuete. Durante il tour, organizzato con la collaborazione di Itinera e con la partecipazione di Libera Capezzone di Uovo alla Pop, sarà fatta una prima tappa presso il laboratorio artigiano di Cioccolato Giovannini dove, oltre a conoscere la storia dell’attività, il palato sarà allietato da prodotti frutto dell’attenta selezione di materie prime e della creatività del titolare. Al termine del giro saremo invece accolti nella caratteristica piazza Cavallotti, dove aprì gli occhi l’appena nato Pietro Mascagni, cuore storico del commercio della città, già Piazza delle Erbe che al mattino è animata dal vocio del mercato ortofrutticolo e, al pomeriggio, dà luce a botteghe e negozi di vicinato che custodiscono prodotti di qualità e mantengono vive tradizioni culinarie e offrono una selezione di prodotti di qualità toscani. Saranno proprio loro, le botteghe, con i rispettivi titolari a guidarci in una degustazione all’insegna di un giusto mix tra nuovo e antico, tra popolare ed eccellenza, dalle “bollicine” al ponce. Il ritrovo è fissato per le ore 18.45 in piazza del Municipio sotto la pensilina dei bus lato via Cogorano, per la prenotazione (obbligatoria visto il numero di posti limitato sopra il bus) si prega di contattare Itinera al cell.348.7382094. La quota di partecipazione è di 12€ ad adulto e 5€ per ragazzi dai 6 ai 12 anni (sotto i sei la partecipazione è gratuita) inclusi bus rosso e degustazioni.

