“Vi racconto la Madama Butterfly di Puccini” alla Cappella di Monterotondo

Venerdì 8 settembre alle ore 17.30 si terrà una lezione-concerto “Vi racconto la Madama Butterfly di Giacomo Puccini”, alla Cappella di Monterotondo in via di Monterotondo 74.

L’associazione Cappella di Monterotondo APS ha sede nella Cappella di Monterotondo, unico sito restaurato in un circuito di cinque ville, per questo svolge un ruolo di polo centrale per il recupero del paesaggio.

La presidente dell’associazione Maria Salvini ha acquistato e restaurato la struttura ed il cortile circostante, con l’obiettivo di riqualificare il patrimonio culturale per renderlo fruibile alla cittadinanza.

Selezione di un capolavoro in forma di concerto, saranno protagonisti della serata Silvia Pantani (Cio Cio San), Maria Salvini (Suzuki), Giorgio Casciarri (Pinkerton), Rocco Sharkey (Goro) e Silvia Gasperini al pianoforte.

L’ingresso è al prezzo di 15 euro, la prenotazione è obbligatoria al numero 388-6522414.

