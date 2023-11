Via ai corsi di avvicinamento all’apicultura

L’Associazione organizza corsi di avvicinamento all’apicoltura, corsi di aggiornamento professionale ed incontri tecnici in apiario, oltre a fornire servizi alla produzione presso il laboratorio sociale

L’Associazione Api Cultura Toscana con sede in Livorno, nasce nel 2016 ed è formata da circa 120 soci provenienti da varie esperienze nel settore apistico. Costituisce parte attiva di AAPT Arezzo, la più grande associazione toscana con 1200 soci in rappresentanza di 30.000 arnie. L’Associazione non ha fini di lucro ed intende promuovere, diffondere, tutelare e valorizzare l’apicoltura e le sue produzioni.

L’Associazione organizza corsi di avvicinamento all’apicoltura, corsi di aggiornamento professionale ed incontri tecnici in apiario, oltre a fornire servizi alla produzione presso il laboratorio sociale.

Il corso di introduzione all’apicoltura per l’anno 2023/2024, avrà inizio il giorno 17/11/2023 alle 21 alla sede civica del Crocino (Collesalvetti) strutturato in 7 lezioni teoriche e 3 pratiche.

Per ulteriori informazioni rivolgersi:

Emiliano 329-7439192

Vero 339-8517406

Condividi: