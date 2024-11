(1) Allegati (1) Evento finale Via Libera

Via Libera, presentato l’evento conclusivo del progetto dei cammini accessibili

I tre cammini sono: la Via Francigena, la Via Lauretana e il Cammino di Santa Giulia da Livorno a Parrana. I tragitti, da percorrere tra natura e cultura, rappresentano il cosiddetto turismo lento e danno centralità e sviluppo, anche economico, al turismo inclusivo. Venerdì 15 novembre agli Hangar Creativi una giornata dedicata alle conclusioni del progetto. Laura Giuliano di Itinera: "Il progetto darà la possibilità a tutti di fruire del patrimonio naturalistico come diritto sociale"

“Via Libera: mappatura dell’accessibilità e mobilità smart sui cammini toscani” è uno dei progetti pilota realizzati da Regione Toscana in coprogettazione con enti del terzo settore e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso il fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. A Livorno, grazie alla collaborazione con Itinera progetti e ricerche società cooperativa impresa sociale, l’iniziativa, giunta ora alla sua fase conclusiva, si è mossa nell’ottica di comporre una geografia dei luoghi accessibili a tutti e afferenti alla rete dei Cammini in Toscana. I tragitti, da percorrere tra natura e cultura, disegnano la mappa del turismo lento e rappresentano una grande opportunità per dare centralità e sviluppo, anche economico, al turismo accessibile e inclusivo. Tre, quelli oggetto di “Via Libera”: la Via Francigena, da Gambassi Terme a San Gimignano; la Via Lauretana, da Valiano a Cortona; il Cammino di Santa Giulia, da Livorno a Parrana San Martino. “Una grande soddisfazione – spiega Laura Giuliano – perché nonostante lavorassimo già in ambito turistico, questa esperienza ci ha aperto gli occhi su un fronte nuovo che vede la possibilità di fruire del patrimonio naturalistico come un diritto sociale di tutti. Il lavoro svolto non è certo esaustivo, si parla di un progetto pilota che ha per il momento messo in piedi un modo di lavorare anche verso quei servizi legati all’ospitalità e all’accoglienza”. I risultati conclusivi del percorso verranno presentati la mattina di venerdì 15 novembre negli spazi degli Hangar Creativi in un evento gratuito, aperto a tutti e moderato dalla giornalista Giulia Bellaveglia (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per leggere il programma completo). “Una giornata di restituzione e confronto – precisa Daniela Vianelli – con istituzioni, enti pubblici ed associazioni. Prima presenteremo il progetto, poi daremo spazio anche altre iniziative dedicate all’accessibilità, per passare infine ad alcune tavole rotonde sul tema”. A questi si unirà la presentazione di una serie di prodotti divulgativi, emozionali e ludici, come alcuni video, che consentono di scoprire e vivere il Cammino in qualsiasi luogo e momento. “Si tratta di piccole guide digitali – aggiunge Margherita Neri – in lingua dei segni italiana. Figura, testo, foto, audio e parlato con traduzione Lis sotto forma di pillole. Inoltre sono stati ideati anche numerosi prodotti in chiave comunicazione alternativa aumentativa”.

