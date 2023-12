Via Marradi in festa, sabato sera negozi aperti by night e musica in strada

L’iniziativa è promossa dal Comune per festeggiare la conclusione dei lavori di riqualificazione della strada. Via Marradi in festa sabato 9 dicembre dalle 21 alle 23. Negozi aperti e musica con la street Percussionist band Moruga Drum

L’iniziativa è promossa dal Comune per festeggiare la conclusione dei lavori di riqualificazione della strada.

Per l’occasione è stata emanata un’ ordinanza di traffico che prevede, dalle 21 alle 23 di sabato 9 dicembre:

1. l’istituzione del divieto di transito veicolare in via Giovanni Marradi nel tratto compreso tra piazza Attias e via Calzabigi;

2. l’istituzione del divieto di transito veicolare in via Leonardo Cambini nel tratto compreso tra via delle Grazie e via Giovanni Marradi, eccetto veicoli diretti alle rimesse interne ivi presenti;

3. I veicoli provenienti da via Roma sono autorizzati a percorrere il tratto della corsia riservata ai mezzi pubblici in piazza Attias (tratto compreso tra via Roma e corso Amedeo) per immettersi in corso Amedeo;

4. l’istituzione della Direzione Obbligatoria Diritto in corso Giuseppe Mazzini all’altezza dell’intersezione con piazza Attias;

5. l’istituzione della Direzione Obbligatoria a Sinistra in via Roma all’altezza dell’intersezione con piazza Attias;

6. la deviazione delle Linee di Trasporto Pubblico Locale che abitualmente percorrono via Giovanni Marradi in itinerari alternativi già autorizzati per altre Linee della medesima tipologia.

