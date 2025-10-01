Via Ricasoli in festa con Aspettando l’autunno

Oltre ai diversi addobbi floreali, il pomeriggio sarà animato anche dal DJ set di Erika Popi che accompagnerà i visitatori durante la passeggiata. L'iniziativa, in programma domenica 5 ottobre dalle 16 alle 19, è organizzata da Confcommercio e dal Comitato di via Ricasoli. Il direttore Pieragnoli: "Per noi queste iniziative sono fondamentali"

di Martina Romeo

“Una domenica pomeriggio dedicata alla bellezza, ai colori e allo shopping nel centro di Livorno”. Così Confcommercio e il Comitato di via Ricasoli presentano “Aspettando l’autunno in via Ricasoli”. Domenica 5 ottobre, infatti, dalle 16 alle 19, una delle vie centrali più note del commercio livornese si vestirà a festa e, tra i vari negozi aperti per l’occasione, vedrà diversi addobbi floreali ispirati ai colori di un “autunno ripensato”: composizioni non caratterizzate solo dai classici colori caldi, tipici della stagione, ma realizzate con contrasti di colori forti. “Cosa c’è di più bello dei fiori? – domanda Diletta Griselli di Glamour introducendo l’iniziativa – Teniamo a valorizzare una delle vie più eleganti dello shopping cittadino attraverso composizioni floreali autunnali e musica, per attirare persone in centro la domenica e consolidare la reputazione di via Ricasoli come luogo di incontro ed esperienze. Vivere il centro e sostenere le attività locali”. “Ci sarà un piccolo angolo fiorito nel centro della via, – specifica la presidente del Sindacato Fioristi Confcommercio Livorno, Debora Paci – in modo che ne possano godere sia i passanti che entrano da piazza Attias che quelli da piazza Cavour. Ci sarà anche un piccolo angolo dove, volendo, chi vorrà potrà farsi delle foto con delle composizioni. Noi fioristi speriamo che, in questa occasione, le persone capiscano quanto i fiori possano valorizzare la città e rappresentare anche la collettività”. Oltre ai diversi addobbi floreali (curati da Melani Fiori Group, La bottega del fiore, Alessio Spagnoli Fiorista, Ebrezza di fiori, Atelier del fiore e Il pollice verde), il pomeriggio sarà animato anche dal DJ set di Erika Popi, che accompagnerà i visitatori durante la passeggiata. “Per noi queste iniziative sono fondamentali, così come lo sono i negozi del nostro vicinato – interviene il direttore di Confcommercio Livorno, Federico Pieragnoli – Delle volte lo dimentichiamo, ma in un momento in cui la desertificazione delle città è un valore assolutamente negativo, avere commercianti che si arrotolano le maniche e provano ad organizzare qualcosa è davvero importante. Ringraziamo i commercianti e i fioristi per la sinergia che hanno creato”. Presenti alla conferenza anche Giulia Iovene del negozio Dulcamara, Fabio Melani, consigliere del Sindacato Fioristi Confcommercio Livorno, e l’assessore al Commercio Rocco Garufo. Quest’ultimo, dopo aver confermato il sostegno del Comune a eventi di questo genere, ha aggiunto: “Livorno comincia ad essere viva. Questo è il senso di marcia che dobbiamo percorrere. Se non parte qualcosa dal basso, se non presentiamo un’offerta diversa, migliore, non riusciremo a contrastare il declino del commercio. C’è ancora tanto lavoro da fare ma, per fortuna, in città c’è un’inerzia che sta cambiando. Creare una rete, dove ognuno fa la sua parte, è l’arma vincente”. “Aspettando l’autunno in via Ricasoli” sarà realizzato grazie al patrocinio e al contributo della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e del Comune di Livorno.

