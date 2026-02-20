Viaggio alla scoperta del Velociraptor al Museo di storia

Domenica 22 febbraio, alle ore 16, nuovo appuntamento di Giocando s’impara. Attraverso divertenti attività pratiche, rivolte a bambini dai 5 ai 7 anni, i piccoli partecipanti potranno ritrovare le penne perse dal Velociraptor. Prenotazioni online tramite il link che trovate nell'articolo

Domenica 22 febbraio, alle ore 16, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, nuovo appuntamento del ciclo “Giocando s’impara”, organizzato in collaborazione con Cooperativa Itinera. L’iniziativa è dedicata ai dinosauri e, in particolare, al Velociraptor. Questi animali non erano solo grandi e grossi, ma avevano le forme più strane e alcuni sfoggiavano interessanti piumaggi, proprio come gli uccelli attuali. Attraverso divertenti attività pratiche, rivolte a bambini dai 5 ai 7 anni, i piccoli partecipanti potranno ritrovare le penne perse dal Velociraptor del Museo. Si ricorda che i bambini devono essere accompagnati da un adulto (massimo tre bambini per persona) e che occorre prenotarsi esclusivamente online al link dedicato: https://itinera.link/giocando. Il calendario di attività di “Giocando s’impara”, offre un’occasione imperdibile per esplorare il mondo della zoologia, dell’antropologia, della paleontologia e molto altro, attraverso giochi, laboratori creativi e momenti di scoperta. I vari appuntamenti sono differenziati per temi e fasce di età, con lo scopo di incuriosire e avvicinare al museo i più piccoli, stimolare i più grandi e approfondire temi scientifici e di attualità in modo divertente.

Per ulteriori informazioni:

Segreteria didattica (lunedì-venerdì, 9:00-13:00)

E-mail: [email protected]

Telefono: 0586.266711

