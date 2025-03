Viaggio musicale nei miti dei Pink Floyd al Nuovo Teatro delle Commedie

Il 29 marzo, il Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno ospiterà gli Eclipses, una delle tribute band più affermate nel panorama musicale italiano, pronta a portarvi in un viaggio sonoro attraverso i brani più iconici dei Pink Floyd

Un viaggio musicale nei Miti dei Pink Floyd al Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno.

Se sei un appassionato dei Pink Floyd o semplicemente ami la musica che ha segnato un’epoca, non puoi perderti l’evento annuale che celebra la grandezza di questa leggendaria band. Il 29 marzo, il Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno ospiterà gli Eclipses, una delle tribute band più affermate nel panorama musicale italiano, pronta a portarvi in un viaggio sonoro attraverso i brani più iconici dei Pink Floyd.

Un Concerto da Non Perdere – L’opening della serata sarà curato dalla giovanissima band “The Sinners”, freschi vincitori del contest Premio Alberto Radius e prossimi in finale al Sanremo Rock organizzato da Claps Eventi.

La band capitanata da Fabio Cappanera, cognome già noto nel rock metal, sarà quest’anno per la seconda volta in apertura al Food Rock alla band famosa toscana “Strana Officina”. Gli Eclipses sono noti per la loro straordinaria capacità di ricreare l’atmosfera unica dei concerti dei Pink Floyd, con un’attenzione maniacale ai dettagli musicali . Dalla potenza di “Comfortably Numb” alla poesia di “Wish You Were Here”, ogni nota e ogni parola saranno un tributo alla genialità di Roger Waters, David Gilmour e soci. Preparatevi a vivere un’esperienza immersiva che vi porterà indietro nel tempo, nei luoghi e nelle emozioni che solo la musica dei Pink Floyd sa evocare.



Brunch Serale e Biglietti – Per rendere la serata ancora più speciale, Claps Eventi offre la possibilità di prenotare un brunch serale, un’occasione perfetta per gustare deliziosi piatti in un’atmosfera conviviale prima del concerto. Non dimenticate di prenotare il vostro tavolo chiamando il numero 3204103015

I biglietti per il concerto sono già disponibili su Live Ticket al prezzo di 23 €.

Data la popolarità della tribute band e l’affetto che i fan dei Pink Floyd riservano a questi eventi, vi consigliamo di acquistare i vostri biglietti il prima possibile per assicurarvi un posto in questo imperdibile appuntamento musicale.

Un’Occasione da Non Mancare – Il 29 marzo al Nuovo Teatro delle Commedie dalle ore 21 sarà un momento da ricordare. Unitevi a noi per celebrare la musica dei Pink Floyd con i **Eclipses** e lasciatevi trasportare in un viaggio indimenticabile. Prenotate i vostri biglietti e il brunch serale, e preparatevi a vivere una serata di pura magia musicale!

Contatti:

– Prenotazioni Brunch: 3204103015- 3801309115

– Acquisto Biglietti: Live Ticket (23 €)

Non vediamo l’ora di vedervi al concerto!

Condividi:

Riproduzione riservata ©