Viaggio nel cervello della zanzara con il neuroscienziato Jacopo Razzauti

Ma vi siete mai fermati a pensare: perché le zanzare ci pungono? E perché sembriamo essere i loro bersagli preferiti? Ce lo spiegherà lo scienziato Jacopo Razzauti, giovane neuroscienziato livornese al Museo di Storia Naturale il 21 settembre alle 17

Sono l’incubo delle serate estive e dei barbeque. Le zanzare non solo ci tormentano con le loro punture, ma sono anche portatori di molti patogeni. Questi piccoli insetti, oltre a il nostro sonno con il loro insistente ronzio, sono anche vettori di numerose malattie pericolose. In alcune regioni del mondo, una puntura di zanzara può causare malattie devastanti come Zika, Malaria e Febbre Gialla.

Ma vi siete mai fermati a pensare: perché le zanzare ci pungono? E perché sembriamo essere i loro bersagli preferiti? Grazie alle recenti scoperte scientifiche, possiamo dare una risposta a queste domande. L’innovazione in campo genetico e neuroscientifico ha aperto nuove strade per comprendere il comportamento di questi insetti.

Jacopo Razzauti, giovane neuroscienziato livornese, discuterà di questi argomenti al Museo di Storia Naturale il 21 settembre alle 17. Razzauti, attualmente ricercatore presso la Rockefeller University di New York, si dedica dal 2021 allo studio delle zanzare e ai meccanismi di repellenza ad esse associati. Ha anche collaborato con la Mars Society per studiare gli insetti, specialmente le zanzare, nel deserto dello Utah. Le sue ricerche sono state pubblicate sui principali giornali scientifici.

