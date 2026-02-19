Viaggio tra i colori del cielo al Museo di storia

L’Associazione Livornese Scienze Astronomiche invita alla conferenza di sabato 21 febbraio "Viaggio tra i colori del cielo: le fotometeore". Insieme a Lorenzo Catania si parlerà di fotometeore

L’Associazione Livornese Scienze Astronomiche (A.L.S.A.), da oltre trent’anni impegnata nella divulgazione astronomica sul territorio, invita a una conferenza al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo in via Roma 234. Sabato 21 febbraio ore 16:00 – 19:00 in “Viaggio tra i colori del cielo: le fotometeore”. Insieme a Lorenzo Catania (Fisico dell’Atmosfera e Meteorologo) esploreremo colori e forme della luce nel cielo, alla scoperta della fisica che rende possibili molti fenomeni ottici, dai più comuni ai più affascinanti: dall’arcobaleno ai miraggi, fino al raggio verde. Oltre alle conferenze, A.L.S.A. organizza serate osservative alla Rotonda di Ardenza, offrendo al pubblico la possibilità di osservare il cielo con i telescopi dell’associazione. Il programma completo è disponibile sui canali social.

