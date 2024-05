Vicarello festeggia il 25° anniversario del gruppo folk Il Barroccio Fiorito

Nella foto principale il gruppo folk di Vicarello, il Barroccio Fiorito. Nella gallery gli altri gruppi partecipanti alla due giorni folkloristica

Vicarello sarà il centro del folk di tutta Italia per due giorni nel weekend del 18 e 19 maggio. In occasione del 25esimo anniversario del gruppo vicarellese il territorio colligiano sarà invaso da musiche e costumi tipiche di varie regini dello Stivale. Danze, cibo e tanto divertimento. Il programma del weekend

Sabato 18 maggio e domenica 19 Vicarello tornerà ad essere il palcoscenico del folclore di tutta Italia. Per i 25 anni del gruppo folk Il Barroccio Fiorito infatti nel territorio colligiano arriveranno da ogni parte del nostro Paese per la due giorni dedicata alle danze folkloristiche. La grande sfilata folcloristica si terrà sabato 18 maggio dalle 18 e si snoderà da via Mortaiolo passando da via Galilei, via Marconi e via Leonardo da Vinci. La comunità di Vicarello è invitata ad addobbare a festa giardini, balconi, case e negozi con coccarde, palloncini, nastri, fiori e utensili contadini. Il colore predominante dovrà essere il rosso e il nero.

La serata del 18 maggio proseguirà con la cena del 25esimo anniversario e a seguire le esibizione dei vari gruppi folk. La giornata di domenica 19 maggio invece inizierà con l’esibizione della banda Koingsberger Musikaten alle 10, alle 11 Santa Messa in costume alla chiesa di S. Jacopo, 12,30 pranzo del Barrocciaio, alle 15 esibizione dei gruppi folk e alle 18,30 gran finale del Barroccio.

Molti i rappresentanti delle varie regioni italiane tra cui Toscana, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto.

“Sarà una festa grande per tutto il paese e non solo – commenta entusiasta Nicola Cerretini, deus ex machina del gruppo Il Barroccio Fiorito – Quest’anno sono 25 anni di storia del nostro gruppo. Un traguardo che abbiamo voluto festeggiare con tutti i nostri amici da tutta Italia che ci hanno accompagnato in questi anni. Un’occasione unica per far festa a ritmo di folk”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©