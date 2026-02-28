“Vicini per Caso” di Lorena Gugliemi da Extra Factory

Domenica 1 marzo 2026 alle ore 17.30, negli spazi di Extra Factory in piazza della Repubblica a Livorno, si terrà la presentazione del nuovo romanzo «Vicini per caso» di Lorena Guglielmi.

L’incontro sarà introdotto dall’autrice insieme ad Anna Pala, in un dialogo aperto che accompagnerà il pubblico alla scoperta del libro e del percorso creativo che lo ha generato.

«Vicini per caso» racconta la storia di Beatrice, una giovane donna che, dopo anni trascorsi all’estero, torna nella sua città per realizzare un sogno rimasto sospeso: riaprire il bar che sua madre aveva sempre desiderato. Quella che si prospetta come una semplice estate di cambiamento si trasforma in un momento decisivo della sua vita, tra ferite familiari da sanare e nuove sfide da affrontare. L’incontro con un capitano dei carabinieri, uomo severo e segnato dal passato, darà vita a un intenso confronto che si trasformerà gradualmente in complicità e sentimento.

Il romanzo affronta con sensibilità il tema delle seconde possibilità, della forza necessaria per ricominciare e della capacità di lasciarsi sorprendere dai legami inattesi. Una narrazione che intreccia dimensione sentimentale e crescita personale, restituendo uno sguardo autentico sulle relazioni e sul valore del ritorno alle proprie radici.

Nata nel 1997 a Rosignano Marittimo, Lorena Guglielmi lavora nel negozio di famiglia e coltiva fin da giovanissima una profonda passione per la lettura, da cui è nato il desiderio di scrivere. Vicini per caso è il suo terzo romanzo pubblicato.

L’appuntamento rientra nel calendario culturale di Extra Factory, realtà livornese attiva nella promozione di arte, fotografia, letteratura e dialogo culturale sul territorio.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

