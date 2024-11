Villa Fabbricotti, apre la mostra su Anna Franchi

Le numerose pubblicazioni, carte d’archivio e fotografie conservate nel Fondo Anna Franchi della Sezione di Storia Locale saranno esposte nel ballatoio al primo piano di Villa Fabbricotti in un percorso che racconta gli aspetti più significativi dell’intensa attività di scrittrice e giornalista

Giovedì 28 novembre alle 12 alla Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi di Villa Fabbricotti sarà inaugurata alla presenza del sindaco Luca Salvetti la mostra Anna Franchi, tra arte, letteratura e impegno politico. L’allestimento, organizzato in occasione dei 70 anni dalla sua scomparsa e promosso da Soroptimist International Club Livorno, in compartecipazione con il Comune di Livorno e con il patrocinio dell’Archivio di Stato di Livorno, vuole celebrare questa incredibile ed eclettica personalità, impegnata su più fronti: la letteratura, la musica, il giornalismo, le rivendicazioni femministe e la critica d’arte. Le numerose pubblicazioni, carte d’archivio e fotografie conservate nel Fondo Anna Franchi della Sezione di Storia Locale saranno esposte nel ballatoio al primo piano di Villa Fabbricotti in un percorso che racconta gli aspetti più significativi dell’intensa attività di scrittrice e giornalista, esaminando la sua prolifica attività nel mondo dell’arte e i solidi legami con i Macchiaioli, tematiche parallelamente approfondite nelle sale di Villa Mimbelli.

Al Museo civico G. Fattori saranno infatti presentati documenti e materiale iconografico per riscoprire e indagare su Anna Franchi, tra le prime storiche dell’arte europee e la prima in assoluto a scrivere una biografia sul maestro Giovanni Fattori. Per l’occasione sarà anche organizzata una conferenza sul tema Anna Franchi, la prima e l’ultima macchiaiola.

All’inaugurazione parteciperanno Maria Emanuela Bacci Di Capaci, Presidente del Soroptimist Club Livorno, la professoressa Mariella Calabresi, curatrice della mostra e Jacopo Suggi, storico dell’arte e giornalista.

Rivalutiamo Anna Franchi, il progetto presentato al Comune di Livorno dal Soroptimist International Club Livorno, non si esaurisce qui. Oltre alla mostra, è prevista anche la posa di una lapide al Famedio di Montenero, che la renderà la prima donna ad essere ricordata tra i grandi nomi dei livornesi illustri e l’intitolazione di una scuola media cittadina.

Anna Franchi, tra arte, letteratura e impegno politico

28 novembre – 7 dicembre 2024

Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi, Villa Fabbricotti

orario: lun-ven: 8,30-19,30 sab: 8,30-13,30

INGRESSO GRATUITO

Museo civico G. Fattori, Villa Mimbelli

orario: mar-dom: 10,00-13,00 / 16,00-19,00

INGRESSO ALLA MOSTRA COMPRESO NEL COSTO DEL BIGLIETTO DI ACCESSO AL MUSEO FATTORI

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

– giovedì 28 novembre ore 12,00

Inaugurazione alla presenza del Sindaco di Livorno Luca Salvetti

– domenica 1 dicembre ore 16,00-19,00

Apertura straordinaria della Biblioteca Labronica con visita guidata alla mostra ad ingresso gratuito

– venerdì 6 dicembre ore 17,00

Conferenza di finissage Anna Franchi, la prima e l’ultima macchiaiola, a cura di Jacopo Suggi

Per informazioni:

Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi 0586 824528

Museo civico G. Fattori, 0586 82460

Condividi:

Riproduzione riservata ©