Villa Fabbricotti, domenica 2 marzo visita guidata alla mostra Tutte le sfumature dell’Azzurro

Il viaggio nel mondo azzurro che sta facendo il giro dell’Italia sarà visitabile a Livorno fino al prossimo 14 marzo, data di proroga della mostra

Domenica 2 marzo alle ore 16 la mostra fotografica Tutte le sfumature dell’Azzurro, organizzata dall’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia ed inaugurata nei locali della Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi lo scorso 14 febbraio, sarà nuovamente presentata al pubblico dal presidente della sezione livornese Rodolfo Graziani. La mostra, itinerante nelle città che ospitano le sezioni dell’A.N.A.O.A.I., vuole omaggiare anche a Livorno la memoria sportiva, raccontando le imprese Azzurre e dei suoi protagonisti: storie di inclusione, impegno, resilienza, divertimento, amicizia, che promuovono l’etica e la cultura ispirata agli ideali olimpici, focalizzando sempre l’attenzione sulla Maglia Azzurra simbolo di solidarietà, integrazione e promozione della cultura, sportiva e non solo. I 40 scatti, scelti dalla presidente nazionale A.N.A.O.A.I. Novella Calligaris con la direzione grafica di Imma Cerasuolo, sono stati accompagnati dall’allestimento in teche di articoli di giornali e fotografie delle imprese degli Atleti Azzurri livornesi, da Federico Caprilli inventore dell’equitazione moderna, alla leggenda della scherma Nedo Nadi, agli Scarronzoni, miti del canottaggio, fino ai campioni moderni Fabrizio Mori, Aldo Montano, Giulia Quintavalle, Gabriele Detti, Christian Volpi, raccontati dalle cronache locali possedute nelle collezioni della Biblioteca Labronica. Sarà questa, infatti, l’occasione per avere informazioni anche sul sistema bibliotecario cittadino, sui documenti posseduti e sui servizi offerti.

In mostra gli scatti di Giulio Busi, Adriano Boscato, Diego Montano, Martina Orsini, Alessandro Carbonara, Diana Oros Marianna Mazzon, Stefano Anedda Endrich, Adriano Boscato, Davide Muzzatti, Emiliano Grillotti, Laura Sterni, Giuseppe Bortolan, Rossella Camellini, Agnese Denti, Alex Premoli, Nando Marzano, Marilena De Angelis, Alessio Marini, Andrea Masini, Giuseppina Citera, Dario Agrati, Maurizio Gabrielli, Giorgio Scala, Jacopo Bertella, Lauro Bassani, Vittoria Olivieri, Augusto Bizzi, Ricky Pravettoni, Edoardo Papa, Virginia Salzedo, Massimo Zanzani, Monica Audoglio, Giovanpaolo Innocenti, Liliana Simeone, Monica Heitmann, Arianna Masciocco, Marco Massetti, Alessandro De Gasperini, Alessandro Vianello. Il viaggio nel mondo Azzurro che sta facendo il giro dell’Italia sarà visitabile a Livorno fino al prossimo 14 marzo, data di proroga della mostra.

Tutte le sfumature dell’Azzurro

Mostra fotografica itinerante organizzata da A.N.A.O.A.I.

Livorno, Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi

Villa Fabbricotti, v.le della Libertà, 30

14 febbraio – 14 marzo 2025

Mostra ad ingresso gratuito visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca:

lunedì-venerdì: 8.30-19.30

sabato: 8.30-13.30

Per informazioni: 0586 824511 – [email protected]

