Villa Trossi. Nuevo Tango di Astor Piazzolla con Los Sueños Trio

“Tzigane tango: l’intramontabile fascino del Nuevo Tango di Astor Piazzolla”. Ecco il titolo dello spettacolo che Los Sueños Trio porterà domenica 26 luglio sul palco di Estate a Villa Trossi

“Tzigane tango: l’intramontabile fascino del Nuevo Tango di Astor Piazzolla”. Ecco il titolo dello spettacolo che Los Sueños Trio porterà domenica 26 luglio sul palco di Estate a Villa Trossi, per chiudere un’altra settimana prelibata in seno al festival che anima il giardino di Villa Trossi ed è promosso dalla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti, nonché ideato dall’Associazione Pietro Napoli. Anastassia Ossipova al violino, Scilla Lenzi al pianoforte e Massimo Signorini alla fisarmonica sono i musicisti che compongono il trio e porteranno una combinazione di suoni capace di creare fin dalle prime battute quell’atmosfera che richiama il sapore del Tango Nuevo di Astor Piazzolla, esaltando le caratteristiche interpretative dei tre musicisti stessi.

Il programma della serata si spingerà oltre i confini, per esplorare quel vasto mare di composizioni di Piazzolla, anche quelle meno conosciute, e che permetterà di mettere in luce il virtuosismo, l’espressività, la ritmica e le armonie del tango, “create” dal genio argentino di origini italiane. Un programma originale questo proposto dal Los Sueños Trio, con musicisti eclettici, appassionati e con alle spalle una lunga carriera artistica e professionale. Il nome Los Sueños, peraltro, ricalca il titolo di un brano che il musicista argentino scrisse nel 1988; si tratta di una delle composizioni più malinconiche e introspettive di Astor Piazzolla, un brano unisce le caratteristiche del tango moderno a influenze classiche e jazzistiche.

Asto Piazzolla, scomparso ormai trentaquattro anni fa, è stato un vero genio della musica, un uomo che ha trasformato la musica popolare argentina in una fonte d’ispirazione per creare un nuovo e vibrante genere musicale. Il trio che sarà protagonista a Villa Trossi incarna l’essenza del Nuevo Tango di questo straordinario musicista italo-argentino. Il concerto ripercorrerà le origini di Piazzolla, dalla sua nascita in Argentina nel 1921 e dalla sua infanzia nel Lower East Side di Manhattan fino al suo ritorno in Argentina all’età di 16 anni, tracciando tutte le avvincenti tappe della sua formidabile carriera, passando attraverso le mani sapienti della grande Nadia Boulanger. Nella scaletta preparata dal Los Sueños Trio ci sono brani come La Misma Pena, Contrastes, Chau Paris, Imperial, Calambre e altri.

Piazzolla ha avuto il merito di collaborare con illustri musicisti di calibro internazionale e molte delle sue opere sono state interpretate da celeberrimi strumentisti del Novecento e di oggi: Daniel Barenboim, Kronos Quartet, Al Di Meola, Milva, Lalo Schifrin, Georges Moustaki, Plácido Domingo e molti altri. In Italia, anche Mina e Iva Zanicchi si sono cimentati nell’interpretazione dei suoi brani, mentre tra le collaborazioni ci sono anche quelle con Tullio De Piscopo e Pino Presti. Il legame con il Belpaese era dunque saldo e in seno a esso si inserisce il progetto Los Sueños Trio, pronto a condurre il pubblico nelle atmosfere magiche e suadenti del Tango Nuevo.

Villa Trossi Uberti – Livorno

26 luglio 2026 ore 21.30

Prenotazioni con messaggio WhatsApp al 338 5081221

Ingresso posto unico euro 15.00

Condividi:

Riproduzione riservata ©