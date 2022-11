Villaggio di Natale a Villa Fabbricotti

Sabato 19 alle ore 14 Babbo Natale arriverà in piazza del Municipio e dopo aver salutato i presenti dallo scalone di marmo di Palazzo Municipale, salirà sulla carrozza condotta dai cavalli forniti dall'associazione Giacche Verdi. Il corteo formato da elfi e dalla Second Line Street Band si recherà, attraversando la città, a Villa Fabbricotti per il taglio del nastro

Sarà il parco di Villa Fabbricotti ad ospitare la sesta edizione del Villaggio di Natale, promosso dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Livorno. L'inaugurazione si terrà sabato 19 novembre alle ore 15 alla presenza della presidente della Pro Loco Ombretta Bachini e dell'assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo.

Il Villaggio di Natale è costituito da una tensostruttura di 375 metri quadrati divisa in vari ambienti: ingresso/porta di accesso al Villaggio, Polo Nord, ufficio postale, loft di Babbo Natale, area laboratori, cameretta e market degli elfi ed è collocata nello spazio verde che si trova vicino al Chioschino di Villa Fabbricotti. All’esterno della tensostruttura sono state dislocate quindici casette di legno che ospitano botteghe di artigiani. Nei giorni di apertura al pubblico i bambini potranno partecipare ai laboratori e scoprire il Villaggio di Babbo Natale accompagnati dagli elfi. Gli altri giorni il Villaggio ospiterà, su prenotazione, classi di materne ed elementari. “Il Villaggio di Natale organizzato dalla Pro Loco – commenta l’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo – è divenuto un appuntamento consolidato a Livorno e molto frequentato da bambini e famiglie. L’Amministrazione Comunale è lieta di patrocinare un evento che negli anni ha ottenuto un grande successo ed è divenuto il protagonista del Natale livornese”. Molti i volontari che hanno contribuito all’allestimento e hanno garantito la propria presenza fino al 6 gennaio. In programma anche una serie di intrattenimenti tra musica, sfilate di elfi, burattini e installazioni artistiche, in orario 15.00 – 16,30. L’ingresso al Villaggio di Natale è gratuito, mentre invece l’accesso alla Tensostruttura ha un costo di € 7 per i bambini e € 8 per gli adulti, per gli over 65 € 6. Sono previsti sconti per famiglie, scuole e gruppi.

LE DATE DI APERTURA E GLI ORARI DEL VILLAGGIO DI NATALE

Il Villaggio sarà aperto fino al 6 gennaio nelle seguenti date:

20 novembre con orario 10 – 19

25 con orario 15 – 19

26 e 27 novembre con orario 10 – 19

2 dicembre con orario 15 – 19

3 e 4 dicembre con orario 10 – 19

8, 9, 10, 11 dicembre con orario 10 – 19

16 con orario 15 -19

17, 18 dicembre con orario 10 – 19

21 e 22 con orario 15 – 19

23 con orario 10 – 19

24 dicembre con orario 10 – 18

3, 4, 5 con orario 15 – 19

6 gennaio con orario 10 – 19.

