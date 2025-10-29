Vinili, cd e rarità: torna la Mostra del Disco

Due giornate all’insegna della musica, della passione per il vinile e della riscoperta del suono autentico. Sabato 1 e domenica 2 novembre 2025, dalle 9 alle 20, torna al Centro Commerciale Parco Levante di Livorno (via G. Gelati n. 10) la 6ª Mostra Mercato del Disco, organizzata da Ganzo! Eventi Culturali di Valerio Capuzzi.

L’appuntamento, ormai consolidato nel calendario cittadino, vedrà la partecipazione di venti espositori qualificati provenienti da tutta Italia, pronti a proporre dischi in vinile, cd, mix e rarità da collezione.

L’ingresso è gratuito, così come il parcheggio, per rendere l’evento accessibile non solo ai collezionisti ma anche ai curiosi e alle nuove generazioni, con l’obiettivo di promuovere l’ascolto della musica di qualità e il piacere di scoprire (o riscoprire) i grandi classici del passato.

La Mostra del Disco di Livorno si conferma così un punto d’incontro per tutti gli amanti della musica e per chi desidera vivere un’esperienza fatta di suoni, copertine iconiche e chiacchiere tra appassionati.

L’iniziativa porta la firma di Ganzo! Eventi Culturali, realtà ormai di riferimento nel settore, organizzatrice anche di eventi come Vintage Fest (Pisa, Livorno, Pistoia, Empoli, Siena, Verona, Genova) e di numerose Mostre Mercato del Disco in tutta Italia (da Torino a Firenze, passando per Lucca, Massa, Siena e Follonica).

Per informazioni: Valerio Capuzzi – 327 4521785

www.ganzoeventiculturali.it

