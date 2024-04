Vinokilo: il più grande pop-up shop di vestiti vintage d’Europa approda in Fortezza Nuova

Con la missione di dare una seconda vita ai capi, il celebre marchio green e sostenibile, fondato da Robin Baiser, è presente in 14 paesi e promuove l'usato come alternativa al fast fashion. Appuntamento il 24, 25 e 26 maggio in Fortezza Nuova

Il 24, 25 e 26 maggio approda in Fortezza Nuova Vinokilo: il più grande pop-up shop di vestiti vintage d’Europa. Con la missione di dare una seconda vita ai capi, il celebre marchio green e sostenibile, fondato da Robin Baiser, è presente in 14 paesi e promuove l’usato come alternativa al fast fashion. Gli amanti della moda potranno scegliere tra i brand più famosi dagli anni ’60 ai 2000 in tutte le taglie, dalla xxs alle plus size, acquistabili al peso. Popolare tra le nuove generazioni e simbolo di un pensiero moderno che preferisce gli indumenti del passato alla commercializzazione di massa, il negozio si caratterizza per la natura itinerante. Apre, infatti, per pochi giorni in alcune località europee con iniziative di grande richiamo. Nelle prossime settimane saranno forniti i dettagli per partecipare.





Info: www.vinokilo.events

