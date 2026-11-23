Violenza di genere, il Centro Donna apre le porte ai giovani per promuovere il rispetto

Mercoledì 25 novembre un pomeriggio di incontri ed esperienze per parlare di consenso e relazioni consapevoli. Ospite Ambra Sabatini, mentre il Gazebo della Terrazza Mascagni si illuminerà di arancione per la campagna “Orange the World”

Al Centro Donna una giornata di incontri, esperienze e spettacolo per parlare di consenso, rispetto e relazioni consapevoli. Dal laboratorio di tango al confronto con il Centro Antiviolenza Randi, fino alla comicità di Simonetta Musitano, un programma pensato per coinvolgere le giovani generazioni e promuovere una cultura libera da stereotipi e violenza. La sera il Gazebo della Terrazza Mascagni si illumina di arancione per la campagna internazionale Orange the World. La violenza di genere si contrasta anche imparando a riconoscerla nelle relazioni quotidiane, mettendo in discussione gli stereotipi e costruendo una cultura fondata sul rispetto, sul consenso e sulla libertà di scelta. Con questo obiettivo, mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Centro Donna di Livorno ospiterà un pomeriggio e una serata dedicati soprattutto alle giovani generazioni, attraverso esperienze partecipative, dialogo e spettacolo. L’iniziativa rientra nel programma “Novembre antiviolenza 2026” del Comune di Livorno e vede il coinvolgimento del Centro Antiviolenza Randi, punto di riferimento per la comunità nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, insieme alla Consulta dei Giovani. L’esperienza e il lavoro quotidiano delle operatrici del Centro sono il cuore di un percorso pensato per rendere ragazze e ragazzi protagonisti del cambiamento, offrendo occasioni concrete per riflettere sulle dinamiche relazionali, riconoscere i comportamenti di controllo e costruire rapporti fondati sulla reciprocità.

Il tango per sperimentare consenso e rispetto

La giornata al Centro Donna si aprirà alle ore 18 con “Due passi, una relazione”, un laboratorio esperienziale che utilizza il tango argentino per affrontare i temi dell’ascolto, del consenso, dei confini personali e della libertà di scelta. Condotto da Eleonora Paparo, psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale e insegnante di tango argentino, e da Gabriele Sassetti, insegnante di tango argentino, il laboratorio propone un’esperienza che va oltre la danza. Attraverso il movimento e l’interazione con l’altra persona, le partecipanti e i partecipanti saranno invitati a sperimentare l’importanza dell’ascolto reciproco, della comunicazione e del rispetto dei limiti individuali. Il corpo diventa così uno strumento per interrogarsi sulle relazioni e sui modelli culturali che le influenzano, riconoscendo la differenza tra incontro e imposizione, tra desiderio e consenso, tra vicinanza e controllo.

Confronto aperto con Ambra Sabatini, il Centro Antiviolenza Randi e la Consulta dei Giovani

Alle ore 20 appuntamento con «Giochiamo alla pari», il talk organizzato dalla Consulta dei Giovani di Livorno. Ospite d’eccezione della serata sarà Ambra Sabatini, campionessa paralimpica, che con la sua testimonianza porterà ai giovani presenti un messaggio di fiducia in sé stessi e di rispetto reciproco, in linea con lo spirito di parità che dà il titolo all’incontro. Accanto a lei, le referenti del Centro Antiviolenza Randi saranno presenti per tutta la durata dell’incontro, a disposizione di chi desidera informazioni, chiarimenti o un confronto sul tema delle relazioni. Sarà un momento di dialogo diretto e informale: ragazze e ragazzi potranno rivolgere liberamente le proprie domande alla campionessa e alle professioniste, e approfondire i temi emersi nel laboratorio. Parlare apertamente di questi argomenti è fondamentale per superare il silenzio, contrastare la normalizzazione dei comportamenti possessivi e favorire una maggiore consapevolezza tra le giovani generazioni.

La comicità per mettere in discussione stereotipi e pregiudizi

Dopo un momento conviviale, il programma proseguirà con lo spettacolo di Simonetta Musitano, attrice, comica, doppiatrice e autrice, invitata dalla Consulta dei Giovani. Attraverso il linguaggio dell’ironia, l’artista porta in scena i temi dell’identità di genere, del transfemminismo e della cultura queer, mettendo in discussione stereotipi e pregiudizi. Una comicità che diventa strumento di cambiamento, capace di far emergere luoghi comuni e contraddizioni e di offrire uno sguardo nuovo sui modelli culturali che incidono sulle relazioni e alimentano le discriminazioni. Lo spettacolo vuole stimolare una riflessione sulla libertà individuale, sul rispetto delle differenze e sul contrasto a ogni forma di violenza.

Il Gazebo della Terrazza Mascagni si illumina di arancione

Il 25 novembre Livorno aderirà anche alla campagna internazionale “Orange the World”, promossa per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza contro le donne. Su proposta del Soroptimist International d’Italia – Club Livorno, con il patrocinio del Comune, il Gazebo della Terrazza Mascagni, uno dei luoghi simbolo della città, sarà illuminato di arancione, colore simbolo dell’iniziativa. L’illuminazione rappresenta un segno pubblico di attenzione e partecipazione, che richiama la necessità di mantenere alta la consapevolezza e di coinvolgere l’intera comunità nella prevenzione della violenza di genere.

Un impegno che riguarda tutta la comunità

La giornata del 25 novembre rappresenta uno dei momenti centrali del «Novembre antiviolenza 2026», un programma che attraverso cultura, formazione e partecipazione coinvolge istituzioni, associazioni e realtà territoriali. La scelta di dedicare particolare attenzione alle giovani generazioni nasce dalla consapevolezza che la prevenzione comincia nelle relazioni quotidiane: educare al consenso, riconoscere gli stereotipi e imparare a rispettare i confini personali sono passaggi fondamentali per contrastare la violenza prima che si manifesti. Con il coinvolgimento della Consulta dei Giovani, del Centro Antiviolenza Randi e del Soroptimist Club Livorno, la città rinnova così il proprio impegno per promuovere una cultura del rispetto, della libertà e della responsabilità condivisa. La partecipazione alle iniziative è gratuita.

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