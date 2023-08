Visita guidata al cantiere navale e i murales di Borgo

Agave Racconta in visita ai resti del Cantiere Navale e alla scoperta del nuovo murales dello street artist francese Matthieu Pommier.

Tutto pronto per l’ultimo appuntamento del ciclo di visite guidate “Livorno anima di mare”, che si terrà venerdì 11 agosto alle ore 18.00.

“Borgo e il suo cantiere” è l’itinerario dedicato alla scoperta dell’interessante storia del Cantiere Navale Orlando. Tale realtà industriale ha plasmato per oltre un secolo l’aspetto e le dinamiche del vicino quartiere di Borgo Cappuccini.

L’itinerario inizierà dalle zone esterne al cantiere, oggi Porta a Mare, scoprendone resti come la splendida Torre dell’Orologio recentemente restaurata e le sculture della famiglia Orlando, artefici di questa grande realtà produttiva.

Successivamente la visita si sposterà verso piazza Mazzini e il quartiere, dove nei giorni dal 4 al 14 agosto verrà realizzato un nuovo murales dedicato al Cantiere grazie all’impegno dell’Associazione MuraLì e realizzato dallo street artist di fama internazionale Matthieu Pommier.

La visita offrirà la possibilità di conoscere un nuovo artista all’opera e altri coloratissimi murales che hanno dato nuova anima al quartiere.

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria ed è possibile acquistare i biglietti in anticipo sul nostro sito a questo link: https://www.agaveservizi.it/borgo-e-il-suo-cantiere-arte-industria-e-tradizione-1.htm Prenotando online avrai diritto a 2€ di sconto su ogni biglietto.

Info pratiche: durata del tour 2h; inizio alle 18.

Per maggiori info e prenotazioni [email protected]; 348-0404516.

